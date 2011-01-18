کاربردهای گردشگری به تاکسیرانان همدان آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسدالله بیات با بیان اینکه یک دوره آموزش کاربرد گردشگری برای رانندگان تاکسی استان همدان پیش بینی شده است، گفت: این دوره در مدت 15 روز برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در پایان این دوره آموزشی گواهینامه معتبر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری به رانندگان داده می شود، گفت: آشنایی رانندگان تاکسی با کاربردهای گردشگری در راهنمایی بهتر مسافران و گردشگران استان همدان موثر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان با تاکید بر اینکه آموزش کاربرد گردشگری با حمایت اداره کل میراث فرهنگی استان همدان و موسسه آموزشی تندیس هگمتانه در محیط آموزشی مناسب برگزار می‌شود، اضافه کرد: آموزش این دوره‌ها بر عهده استادان منتخب دانشگاه‌های استان همدان است.

بیات با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نخستین افرادی هستند که گردشگران پس از ورود به همدان با آنها روبرو می‌شوند، افزود: اگر رانندگان با گردشگری و اهمیت آن در اقتصاد آشنا باشند رشد این صنعت در همدان روز افزون می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: این دوره‌ها با هدف استقبال هرچه بیشتر از گردشگران نوروزی برگزار می‌شود.