  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

فرجی:

اتحادیه دامداران استان قزوین با پنج هزار عضو پیشرو است

اتحادیه دامداران استان قزوین با پنج هزار عضو پیشرو است

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: اتحادیه دامداران استان با پنج هزار و سه عضو و دو هزار و 664 میلیون ریال سرمایه و تحت پوشش قرار دادن 227 هزار راس دام بیشترین درآمد اتحادیه های کشور را به خود اختصاص داده و در کشور پیشرو است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، بیژن فرجی بعداز ظهر سه شنبه در همایش  یک روزه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه های دامداران استانهای سراسر کشور که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، یادآورشد: اتحادیه دامداران استان قزوین با پنج نفر عضو و 15 میلیون ریال سرمایه در سال 75 فعالیت خود را آغاز کرد و امروز با افزایش سرمایه خود به دو هزار و 664 میلیون ریال و تعداد اعضا به پنج هزار و سه نفر توانسته به عنوان یکی از تشکل های خصوصی در سال گذشته بیش از یک میلیارد و400 میلیون تومان سود کسب کند.
 
وی افزود: با راه اندازی یک واحد خوراک دام در شهرستان بوئین زهرا بدنبال اجرای طرح مدیریت تولید هستیم تا دامدار تنها دغدغه تولید داشته باشد و در نگرانی تامین خوراک دام بسر نبرد.
 
فرجی تصریح کرد: حضور کارشناسان زبده در اتحادیه استان به رشد و شکوفایی فعالیت ها و رسیدن به موفقیت کمک شایانی کرده و تحت پوشش قرار گرفتن 227هزار و581 راس دام،10 شرکت و چهار مرکز جمع آوری شیر نسبت به واردات اسپرم دام و خرید و فروش دام بدون واسطه بین دامداران هم کارهای خوبی انجام داده است.
 
وی اجرای طرح اصلاح ساختار مدیریتی، تداوم خدمات و ارائه بهترین روشهای میریتی و حمایتی به تولید کنندگان و دامداران را از برنامه های این اتحادیه در استان ذکر کرد.
 
فرجی ایجاد شبکه مجازی بازاریابی و فروش با مشارکت تعاونیها را از دیگر کارهای خوب انجام شده در استان دانست و افزود: قزوین، سومین استانی است که شبکه مجازی بازریابی و فروش را ایجاد کرده و با اجرای بازمهندسی تعاونی ها، آموزش اعضاء با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ایجاد تعاونی های جدید به فعالیت های خود توسعه داده است.
 
وی گفت: بزرگترین تشکل آّ بران با 40 هزار عضو در استان تشکیل شده که توزیع اب کانال آبیاری یک هزار و 200 کیلومتری دشت آبیاری قزوین را بر عهده دارد که با تشکیل تعاونی قارچ خوراکی، تعاونی باغداران در این بخش نیز فعال بودیه ایم.
 
فرجی اظهارداشت: ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در تعاونی ها و فرهنگ سازی مناسب در دستگاههای اجرایی از جمله کارهایی است که در استان جدی گرفته شده و در نظر داریم در آینده نزدیک با شناسایی تعاونی های غیر فعال نسبت به حذف یا فعال شدن آنها اقدام کنیم.
 
رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین خاطرنشان کرد: بستر لازم و مناسب برای واگذاری فعالیت ها به تعاونی های کشاورزی و دامداری استان قزوین فراهم شده است که امیدواریم ضمن آمادگی تعاونیها، کارهای بیشتری به این تشکل ها واگذار شود.   
کد مطلب 1235387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها