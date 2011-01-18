اتحادیه دامداران استان قزوین با پنج هزار عضو پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، بیژن فرجی بعداز ظهر سه شنبه در همایش یک روزه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه های دامداران استانهای سراسر کشور که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، یادآورشد: اتحادیه دامداران استان قزوین با پنج نفر عضو و 15 میلیون ریال سرمایه در سال 75 فعالیت خود را آغاز کرد و امروز با افزایش سرمایه خود به دو هزار و 664 میلیون ریال و تعداد اعضا به پنج هزار و سه نفر توانسته به عنوان یکی از تشکل های خصوصی در سال گذشته بیش از یک میلیارد و400 میلیون تومان سود کسب کند.

وی افزود: با راه اندازی یک واحد خوراک دام در شهرستان بوئین زهرا بدنبال اجرای طرح مدیریت تولید هستیم تا دامدار تنها دغدغه تولید داشته باشد و در نگرانی تامین خوراک دام بسر نبرد.

فرجی تصریح کرد: حضور کارشناسان زبده در اتحادیه استان به رشد و شکوفایی فعالیت ها و رسیدن به موفقیت کمک شایانی کرده و تحت پوشش قرار گرفتن 227هزار و581 راس دام،10 شرکت و چهار مرکز جمع آوری شیر نسبت به واردات اسپرم دام و خرید و فروش دام بدون واسطه بین دامداران هم کارهای خوبی انجام داده است.

وی اجرای طرح اصلاح ساختار مدیریتی، تداوم خدمات و ارائه بهترین روشهای میریتی و حمایتی به تولید کنندگان و دامداران را از برنامه های این اتحادیه در استان ذکر کرد.

فرجی ایجاد شبکه مجازی بازاریابی و فروش با مشارکت تعاونیها را از دیگر کارهای خوب انجام شده در استان دانست و افزود: قزوین، سومین استانی است که شبکه مجازی بازریابی و فروش را ایجاد کرده و با اجرای بازمهندسی تعاونی ها، آموزش اعضاء با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی و ایجاد تعاونی های جدید به فعالیت های خود توسعه داده است.

وی گفت: بزرگترین تشکل آّ بران با 40 هزار عضو در استان تشکیل شده که توزیع اب کانال آبیاری یک هزار و 200 کیلومتری دشت آبیاری قزوین را بر عهده دارد که با تشکیل تعاونی قارچ خوراکی، تعاونی باغداران در این بخش نیز فعال بودیه ایم.

فرجی اظهارداشت: ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در تعاونی ها و فرهنگ سازی مناسب در دستگاههای اجرایی از جمله کارهایی است که در استان جدی گرفته شده و در نظر داریم در آینده نزدیک با شناسایی تعاونی های غیر فعال نسبت به حذف یا فعال شدن آنها اقدام کنیم.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین خاطرنشان کرد: بستر لازم و مناسب برای واگذاری فعالیت ها به تعاونی های کشاورزی و دامداری استان قزوین فراهم شده است که امیدواریم ضمن آمادگی تعاونیها، کارهای بیشتری به این تشکل ها واگذار شود.