فرستنده ‌های دیجیتالی یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، به دنبال سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد، چند پروژه مهم نیز با حضور معاون توسعه و فناوری‌های رسانه صدا و سیما ، در صدا و سیمای مرکز یزد راه‌ اندازی می‌ شود.

افتتاح و بهره‌ برداری از فرستنده‌ های دیجیتال این مرکز همچنین بهره ‌برداری از توسعه 29 شبکه تلویزیونی و 44 شبکه رادیویی اف ام، توسط معاون توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد انجام می‌ شود.

یزد سومین یا چهارمین استانی است که فرستنده‌ های پرقدرت دیجیتال در آن به بهره‌ برداری می ‌رسد و مردم این استان می‌ توانند از این پس برنامه ‌های شبکه‌ های مختلف سیما را با کیفیت تصویر و صدای بالاتری دریافت کنند.

این سامانه از دیروز به صورت آزمایشی کلید خورده است اما فردا به طور رسمی پس از سخنرانی رئیس جمهور در جمع مردم استان یزد در میدان امیرچخماق، با حضور علی عسکری، معاون توسعه و فناوریهای رسانه صدا و سیما در صدا و سیمای مرکز یزد به بهره ‌برداری خواهد رسید.

رئیس جمهور و هیئت دولت فردا و پس فردا در دور سوم سفرهای استانی به استان یزد سفر خواهند کرد.