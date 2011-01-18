لاریجانی در ضیافت شام رئیس مجلس امارات شرکت می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات ،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز سه شنبه برای حضور در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی وارد ابوظبی شده است تا ساعاتی دیگر در ضیافت شام عبدالعزیز الغریر رئیس مجلس امارات شرکت می کند.

این اولین برنامه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امارات است.

ضیافت شام رئیس مجلس امارات به افتخار هیئت ایرانی در هتل یاس محل اقامت لاریجانی بر قرار می شود.

به گزارش مهر لاریجانی در این سفر علاوه بر شرکت در اجلاس فوق العاده بین المجالس، در حاشیه اجلاس با همتایان خود که در این اجلاس حضور خواهند یافت دیدار و گفتگو خواهد کرد.