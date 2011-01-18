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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۴۶

100 گفتمان دینی در مدارس اردبیل برگزار می شود

100 گفتمان دینی در مدارس اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی گفتمانهای دینی استان اردبیل گفت: همزمان با ایام دهه فجر سال جاری بیش از 100 گفتمان دینی در مدارس این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام یداله نعمتی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر استان اظهار داشت:  این گفتمانهای دینی با موضوعات بصیرت و ولایت در مدارس استان برگزار خواهد شد.

وی خصوصیات انسانهای بصیر، نقش بصیرت طی زمان، نقش پایبندی و تبعیت و اطاعت از ولایت فقیه در طول تاریخ، وظیفه مومنان در زمان غیبت و نقش بصیرت مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و... را از مهمترین محورهای این گفتمانها عنوان کرد.

دبیر اجرایی گفتمانهای دینی استان پاسخگویی به سئوالات و شبهات جوانان و نوجوان پیرامون موضوعات مورد بحث را از دیگر محورهای آن برشمرد و از توزیع 250 جلد کتاب و نرم افزار در بین روحانیون مستقر استان خبر داد.

وی ابراز داشت: این طرح در راستای تغذیه فکری شبکه تبلیغی استان، ارتقا توانمندی تبلیغی، علمی و دینی روحانیون و به روز کردن اطلاعات و آگاهی آنان و با موضوعات آشنایی اجمالی و نقد عرفانهای نوظهور، پژوهش پیرامون اهل بیت (ع)، جنگ نرم، آن سوی مه و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) اجرا شد.

نعمتی با تاکید بر ضرورت آگاهی هر چه بیشتر مبلغین با شرایط کنونی جامعه و وجود ضد فرهنگهای مختلف در بین مردم خصوصا جوانان بیان کرد: در این کتابها مطالبی در خصوص شیطان گرایی مدرن، اکنکار، عارفان دروغین و ... آموزش داده شده است.

وی با بیان اینکه این کتابها و نرم افزارها در یازدهمین دوره آموزش تخصصی روحانیون مستقر استان توزیع شد، خاطر نشان کرد: تعدادی از این کتابها جهت تجهیز کتابخانه های روستایی استان ارسال شده است.

کد مطلب 1235402

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