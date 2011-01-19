حق الثبت هلال احمر در نقل و انتقال خودرو تغییر نکرد

ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بانک اطلاعات املاک و موقوفات هلال احمر گفت: این سایت راه اندازی شده و هم اکنون قابلیت جستجوی املاک هلال احمر در سراسر کشور امکان پذیر است.

وی در مورد تدوین سند چشم انداز هلال احمر گفت: هنوز تدوین سند چشم انداز هلال احمر به پایان نرسیده و توسط کارشناسان در حال مطالعه و تدوین است که البته مدل تدوین این سند نسبت به گذشته تغییرات مطلوبی داشته است.

رئیس جمعیت هلال احمر که چندی پیش از کمرنگ بودن هلال احمر در برنامه پنجم توسعه گلایه مند بود دراین باره گفت: خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای انجام شده چهار بند با موضوع هلال احمر به برنامه پنجم توسعه افزوده شده که می توان به آمادگی جمعیت در بحرانها، آموزش همگانی و امداد و نجات اشاره کرد.

فقیه در پاسخ به این پرسش که آیا موازی کاری میان خدمات اورژانس با هلال احمر برطرف شده گفت: چندین سال قبل قرار بود تفاهم نامه ای میان جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت بسته شود که این تفاهم نامه بالاخره منعقد شده ولی باید این مشکل به صورت اصولی برطرف شود.

رئیس جمعیت هلال احمر که پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود از زنان به عنوان مدیر در بدنه مدیریتی جمعیت هلال احمر استفاده می کند توضیح داد: هم اکنون چندین رئیس شعبه از مجموعه زنان انتخاب شده که این تغییرات ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه کمیته امداد و سازمان بهزیستی به عنوان دو نهاد بزرگ حمایتی در کشور فعالیت می کنند گفت: سیاست هلال احمر این نیست که از بودجه و سرمایه خود صرف معیشت و کمک به مددجویان و نیازمندان کند بلکه این وظیفه نهادهای حمایتی است ولی همچنان کمکها از طریق حمایتهای خیرین و داوطلبان در سطح کشور ادامه دارد.

فقیه ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس در تصویب قانون نقل و انتقال مالکیت خودرو گفت: خوشبختانه بودجه و سهمیه 42 درصدی هلال احمر از ثبت خودرو همچنان به قوت خود باقی است.

وی افزود: بر اساس اساسنامه جمعیت، این 42 درصد تنها بودجه دولتی است که به هلال احمر پرداخت و صرف هزینه های اجتناب ناپذیر جمعیت می شود.