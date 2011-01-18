تیم ملی فوتسال ایران بلژیک را در هم کوبید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران عصر سه شنبه در دومین دیدار دوستانه خود با تیم ملی فوتسال بزرگسالان بلژیک در ورزشگاه شش هزار نفری سردار شهید حاج مهدی شاهدیه یزد در یک بازی تهاجمی و یک طرفه موفق شد، تیم ملی فوتسال بلژیک که در رده سیزدهم تیمهای اروپایی قرار دارد و در جدول رده ‌بندی فیفا مقام بیست و پنجم جهان را یدک می ‌کشد، شکست دهد.

در این مسابقه که سدریک وغو از کشور بلژیک قضاوت آن را بر عهده داشت و محمود نصیرلو و عباس دهقان‌پور او را در امر داوری یاری می‌کردند،‌ تیم ملی فوتسال ایران در حالی‌ که به مصطفی نظری، دروازه‌ بان اصلی خود استراحت داده بود با گلهای محمد طاهری در دقیقه چهارم، اصغر حسین ‌زاده در دقیقه پنجم، مصطفی طیبی در دقیقه 30، محمدکشاورز ، وحید شمسایی و اصغر حسن‌زاده در دقایق متوالی 32، 33 و 34 دقیقه و گل دقیقه 37 مصطفی طیبی، تیم ملی فوتسال بلژیک را گل‌باران کرد و تک‌گل والن تین دوژیکو در دقیقه 14 نتوانست بلژیک را از این شکست سنگین نجات دهد.

بازی متعادل دو تیم در نیمه اول با نتیجه دو بر یک به سود تیم ملی فوتسال ایران به پایان رسید تا شاگردان دوب ‌شی الن امیدوارانه به رختکن بروند و به فکر جبران نتیجه در نیمه دوم مسابقه باشند اما خستگی ناشی از دو بازی گذشته که از اواسط نیمه دوم در بین بازیکنان تیم ملی فوتسال بلژیک مشهود بود به شاگردان حسین شمس این فرصت را داد که به یک پیروزی پرگل مقابل تیم سیزدهم اروپا دست یابند.

تیم ملی فوتسال ایران می‌توانست در دقایق 13، 20 و 36 نیز توسط کاپیتان خود وحید شمسایی به گل برسد که داوید مورانت دروازه‌بان تیم ملی فوتسال بلژیک و تیر دروازه مانع از این شدند که پای وحید شمسایی در این بازی به بیش از یک گل باز شود اما رکورد کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران با 362 گل ملی همچنان در سطح ایران، آسیا و جهان دست نیافتنی باقی ماند.

تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در روز یکشنبه بیست و ششم دی ‌ماه در ورزشگاه شاهدیه یزد، تیم ملی فوتسال بلژیک را با نتیجه چهار بر یک شکست داده بود و این تیم روز گذشته نیز در مقابل تیم ملی امید فوتسال ایران با نتیجه چهار بر دو شکست خورده بود.