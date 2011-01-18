بررسی وضعیت اجرای هدفمندی در 4 وزارتخانه/ کارت انرژی جایگزین یارانه نقدی

سیدعماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس با مسئولان 4 وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و ترابری در راستای وضعیت اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: طی این نشست مشترک موضوعات مربوط به تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر حامل های انرژی بررسی شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه ها به ویژه در بخش حامل های انرژی بر جامعه نیز مورد توجه قرار گرفت، اظهار داشت: مسئولانی از شرکت های آب، برق، گاز و همچنین محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه به همراه افندی زاده از وزارت راه و ترابری در مجلس حاضر شدند.

حسینی ادامه داد: نمایندگان 4 وزارتخانه در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در وزارتخانه های خود ارائه کردند. همچنین در این بخش به سوالات نمایندگان نیز پاسخ داده شود.

وی خاطر نشان کرد: مواردی نیز در مورد نحوه افزایش قیمت ها در بخش حامل های انرژی مطرح بود که نمایندگان وزارتخانه ها سعی کردند به ابهامات نمایندگان در این بخش ها پاسخ بدهند.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به جمع بندی که از این جلسه صورت گرفت قرار است این جلسات مشترک تدوام داشته باشد. البته کمیسیون انرژی نگرانی های خود را از بابت افزایش قیمت برخی حامل های انرژی با شیب تند نیز اعلام کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان خواستار جبران ناشی از افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی در آینده شدند، تاکید کرد: البته طرحی نیز توسط کمیسیون انرژی مبنی بر واگذاری کارت انرژی به خانواده ها مطرح شد که با استقبال نمایندگان دولت مطرح شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است این کارت ها از سال آینده جایگزین پرداخت یارانه های نقدی شوند به نحوی که از این طریق سعی می شود تا از هدر روی منابع نقدی دولت جلوگیری بعمل آید.

حسینی خاطر نشان کرد: هدف اصلی از طرح کارت انرژی، واریز یارانه نقدی افراد به این کارت‎ها است به نحوی که این کارت ها تنها قابلیت پرداخت قبوض را داشته باشند. البته در صورتی که مصرف خانواده‌ها کمتر از میزان یارانه آنها باشد، امکان برداشت نقدی نیز وجود داشته باشد.