ناحیه محوری راهبرد اساسی اداره کلانشهرها است

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت: بحث ناحیه محوری همواره یکی از مسائلی بوده که در کنار دیگر مسائل مهم شهری می تواند نقش بسزایی در سهولت خدمات رسانی به شهروندان ایفا کند.

وی افزود: تجربیات موجود نشان می دهد که بهترین شیوه در اجرای امور شهر، تقسیم وظایف است، به شکلی که اجرای کار و وظایف محوله به صورت غیرمتمرکز توزیع، اما نظارت عالیه بر آن به صورت متمرکز و دقیق مدیریت شود.

این مسئول ادامه داد: ناحیه محوری جهت تسریع در امور اداری شهروندان انجام خواهد گرفت به این معنا که در هر محله ناحیه ای از یک منطقه شهرداری تاسیس و به طور جداگانه به مشکلات اهالی محله رسیدگی خواهد کرد.

آقازاده بیان داشت:برنامه ریزی و مدیریت شهری بر اساس مدل "ناحیه محوری" راهبرد اساسی ما در مدیریت کلان شهر کرج خواهد بود.

وی گفت: ایجاد توافق و همسویی بین علایق متفاوت شهروندان و سازمان های مرتبط با توسعه شهری نکته مهمی است که باید سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد.

شهردار کرج تصریح کرد: بر اساس این مدل، اجرای کار مردم در موارد یادشده به یک شبکه غیرمتمرکز و اقماری مشتمل بر چند ناحیه محول شده است و شهروندان به جای مراجعه مستقیم به شهرداری های مناطق، به شهرداری ناحیه مربوطه مراجعه و تقاضای خود را مطرح می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملی کردن این ایده نیازمند ایجاد زیرساخت مناسب برای ارتباطات الکترونیکی، وجود نیروی کافی و کار آزموده، هماهنگی است.

آقازاده یادآور شد: خوشبختانه هم اکنون این رویکرد در تصمیم گیریهای شورای اسلامی شهر کرج نیز وجود دارد که زمینه ساز ایجاد ناحیه جدید سهرابیه واقع در منطقه 4 شهرداری کرج شده است.