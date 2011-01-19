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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

آقازاده:

ناحیه محوری راهبرد اساسی اداره کلانشهرها است

ناحیه محوری راهبرد اساسی اداره کلانشهرها است

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر کرج گفت: برنامه ریزی و مدیریت شهری بر اساس مدل "ناحیه محوری" راهبرد اساسی در اداره کلانشهرها است.

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت: بحث ناحیه محوری همواره یکی از مسائلی بوده که در کنار دیگر مسائل مهم شهری می تواند نقش بسزایی در سهولت خدمات رسانی به شهروندان ایفا کند.
 
وی افزود: تجربیات موجود نشان می دهد که بهترین شیوه در اجرای امور شهر، تقسیم وظایف است،   به شکلی که اجرای کار و وظایف محوله  به صورت غیرمتمرکز توزیع، اما نظارت عالیه بر آن به صورت متمرکز و دقیق مدیریت شود.
 
این مسئول ادامه داد: ناحیه  محوری جهت تسریع در امور اداری شهروندان انجام خواهد گرفت به این معنا که در هر محله ناحیه ای از یک منطقه شهرداری تاسیس و به طور جداگانه به مشکلات اهالی محله رسیدگی خواهد کرد.
 
آقازاده بیان داشت:برنامه ریزی و مدیریت شهری بر اساس مدل "ناحیه محوری" راهبرد اساسی ما در مدیریت کلان شهر کرج  خواهد بود.
 
وی گفت: ایجاد توافق و همسویی بین علایق متفاوت شهروندان و سازمان های مرتبط با توسعه شهری نکته مهمی است که باید سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد.
 
شهردار کرج تصریح کرد: بر اساس این مدل، اجرای کار مردم در موارد یادشده به یک شبکه غیرمتمرکز و اقماری مشتمل بر چند ناحیه محول شده است و شهروندان به جای مراجعه مستقیم به شهرداری های مناطق، به شهرداری ناحیه مربوطه مراجعه و تقاضای خود را مطرح می کنند.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: عملی کردن این ایده نیازمند ایجاد زیرساخت مناسب برای ارتباطات الکترونیکی، وجود نیروی کافی و کار آزموده، هماهنگی است.
 
آقازاده یادآور شد: خوشبختانه هم اکنون این رویکرد در تصمیم گیریهای شورای اسلامی شهر کرج نیز وجود دارد که زمینه ساز ایجاد ناحیه جدید سهرابیه  واقع در منطقه 4 شهرداری کرج شده است. 
کد مطلب 1235413

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