67 هزار دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان کشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد علی غفاری عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش شوراهای آموزش و پرورش استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در حال حاضر سه دبستان استعدادهای درخشان هم به طور آزمایشی در شهرهای تهران، قم و شاهرود فعالیت می کند و تعداد دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه به 67 هزار نفر بالغ می شود.

وی در پاسخ به این سوال که امکان ادغام مدارس استعدادهای درخشان در مدارس معمولی وجود دارد، تصریح کرد: فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و این واحدها مانند سالهای گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

غفاری در خصوص احتمال تغییر در آزمون این مدارس افزود: اخیرا در جلسه ای با رئیس هیئت امنای مدارس استعدادهای درخشان پیشنهاد شد که آزمون(سمپاد) ورودی برای دوره متوسطه و دانش آموزانی که در دوره راهنمایی تحصیل می کنند و قصد ورود به مقطع متوسطه را دارند حذف شود که مورد تصویب قرار گرفت و بر اساس این مصوبه آزمون فقط برای دانش آموزان سایر مدارس برای تکمیل ظرفیت دبیرستانهای استعدادهای درخشان برگزار خواهد شد.

وی گفت: آزمون ورود دانش آموزان استعدادهای درخشان از مقطع راهنمایی به متوسطه حذف شده است.

رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: مدارس دانش آموزان مستعد در حال حاضر مانند سایر مدارس زیر نظر ادارات کل آموزش و پرورش استانها اداره می شود و تجهیز و توسعه آن براساس تصمیم مدیریت استانی و طبق نیازها و درخواست ها صورت می گیرد.

ایجاد مدارس جدید با دو شرط

غفاری با اشاره به شرایط تاسیس مدارس جدید استعدادهای درخشان در کشور گفت: تامین فضای مناسب و تجهیزات لازم و به حد نصاب رسیدن تعداد دانش آموزان از شروط اساسی برای دایر شدن مدارس جدید است که حد نصاب دانش آموزان هر کلاس 25 نفر تعیین شده است.

وی اولویت این مرکز در تداوم فعالیت ها را توجه به مسائل کیفی دانست و اظهار داشت: تقویت کلاس های فوق برنامه، فعالیت های تکمیلی در بخش های پژوهشی و علمی، مسائل تربیتی و دینی و فعالیت های قرآنی مهمترین اولویت های مرکز ملی استعدادهای درخشان کشور در سال آتی است.

فعالیتهای قرآنی و پژوهشی اولویت دارد

این مسئول خاطرنشان کرد: با دستور وزیر آموزش و پرورش در خصوص تشکیل 10 هزار کلاس قرآنی، خوشبختانه در همه مدارس استعدادهای درخشان کشور کلاس های قرآنی دایر شده و بر این اساس یکی از محورهای فعالیت در سال آینده توجه به مسائل قرآنی و ورزشی در کنار سایر امور تحصیلی خواهد بود.

غفاری به اعتبارات این مرکز هم اشاره داشت و گفت: اعتبارات مراکز و سرانه های آموزشی و پرورشی این واحدهای آموزشی مانند سایر مدارس و از طریق ادارات کل آموزش و پرورش به آنها اختصاص می یابد اما بقیه فعالیت های پژوهشی و فوق برنامه از محل دریافت شهریه از دانش آموزان تامین می شود.

وی یادآور شد: امسال30 میلیارد تومان شهریه از دانش آموزان این مدارس دریافت شد و اعتبارات سرانه دانش آموزی هم به ازای هر نفر 18 هزار تومان نیز در این واحدهای آموزشی هزینه شد.