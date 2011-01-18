اظهار امیدواری روسیه به نتیجه بخش بودن مذاکرات استانبول/ تاکید بر نقاط مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی آخوند زاده معاون بین الملل و حقوقی وزارت امورخارجه ایران در دیدار با سرگی ریابکف معاون بین الملل وزارت خارجه روسیه روابط دوجانبه و همکاری های دوکشور در مجامع بین المللی و منطقه ای را در مسکو مورد بررسی قرار دادند.

طرفین در این دیدار با تاکید بر اهمیت مشارکت جمعی در مورد امحاء سلاح های کشتار جمعی و اجرای کامل و بدون تبعیض کنوانسیون های بین المللی، ابراز امیدواری کردند،همکاری های بین المللی و منطقه ای میان دوکشور فعالانه در کلیه سطوح توسعه یابد .

سرگی ریابکف در این دیدار با اشاره به روابط رو به توسعه و خوب ایران و روسیه به ویژه گفتگوی تلفنی 27/10/1389 روسای جمهور دو کشور تصریح کرد: اراده سیاسی مقامات عالی فدراسیون روسیه برای تقویت مناسبات و توسعه همکاری های دوجانبه با ایران در کلیه سطوح جدی است به ویژه اینکه روسیه در خصوص طیف وسیعی از مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله تدوین سریع رژیم حقوقی آن همانند ایران فکر میکند و از اقدام هیئت ایرانی برای تحرک بخشیدن به این روند تقدیر می کنیم.

وی افزود: معتقدیم از طریق گفتگو، نزدیک شدن دیدگاه ها برای رسیدن به نقاط مشترک میان ایران و کشورهای گروه 5+1 قابل حصول خواهد بود . بر این اساس امیدواریم در استانبول با تمرکز بر نقاط مشترک و در فضای مسالمت آمیز توام با احترام و اعتماد متقابل به نتایج خوبی نائل شویم .

مهدی آخوند زاده نیز در این دیدار تصریح کرد: ایران بارها صداقت و شفافیت خود را در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای بطور رسمی برای بازرسان آژانس و جامعه بین المللی به اثبات رسانده و با استناد به گزارش های منتشر شده از سوی آژانس هیچگونه انحرافی ازبرنامه های صلح آمیز ما مشاهده نگردیده است از این حیث امیدواریم در مذاکرات پیش رو در استانبول با ابراز حسن نیت و صداقت طرف های مذاکره کننده نتایج خوبی برای طرفین مذاکره کننده بصورت برد - برد حاصل گردد.

معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به دیرینه روابط میان دو کشور تصریح کرد: ایران و روسیه در همسایگی یکدیگرقرار دارند ، از تهدیدها و منافع مشترکی برخوردارند و در بسیاری از مسائل نیز دیدگاه های مشترکی را دنبال می نماییم . بر این اساس امیدواریم روابط میان دو کشور در کلیه سطوح سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به ویژه در زمینه همکاری های بین المللی و منطقه ای افزایش وتعمیق یابد . خصوصا اینکه در دیدارروسای جمهور دو کشور در اجلاس سران خزر در باکو ونیز مذاکرات تلفنی روسای جمهور دو کشور بر ضرورت ایجاد فصلی نوین برای توسعه روابط فی مابین در کلیه سطوح تاکید و تصریح بعمل آمده است.

آخوندزاده بعد از دیدار با مقامات روس، مسکو را به مقصد تهران ترک کرد.

