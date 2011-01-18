به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جعفری بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران، قم را شهر اندیشه و قلم عنوان کرد و تصریح کرد: قم می‌تواند قطب ادبیات داستانی در کشور باشد و وظیفه اصحاب رسانه در قم این است که این شور و نشاط را به جامعه منتقل کنند.



وی با اشاره به اینکه اولین دوره ادبیات داستانی در استان قم در سال 1385 برگزار شد، اظهار داشت: چهارمین دوره جشنواره ادبیات داستانی بسیج استان در روز اول اسفندماه در قم برگزار می‌شود و آثار نفرات برتر به جشنواره کشوری که از 15 تا 20 اسفندماه در استان خوزستان برگزار می‌شود، ارسال خواهد شد.



جعفری با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره ادبیات داستانی با ششمین دوره سراسری ان همزمان شده است، افزود: موضوعاتی از قبیل فتنه سال88، هشت سال دفاع مقدس و ارزش‌های آن و همچنین موضوع آزاد برای هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره مشخص شده است.



دبیر چهارمین جشنواره استانی ادبیات بسیج قم در ادامه آخرین مهلت ارسال آثار را 7 بهمن‌ماه عنوان کرد و افزود: تا کنون 49 اثر به جشنواره استانی رسیده است که با توجه به اینکه تعدادی از هنرمندان بیش از یک اثر را ارائه داده‌اند، تا کنون 26 نفر در این جشنواره شرکت کرده‌اند.



جعفری با بیان اینکه داستان از ابزارهای مناسب در منازعه نرم است که در جان و احساس و باور مخاطب اثر می‌گذارد، تصریح کرد: اگر از این ابزار در انتشار اندیشه الهی استفاده نکنیم، دشمن در جریان نظری داستان کشور نفوذ کرده و بسیج باید از این ظرفیت استفاده کند.