به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، "چو وانگ رائه"، سرمربی تیم ملی کره جنوبی، معتقد است که اگر می خواهند سومین قهرمانی‌شان را در جام ملت‌‍های آسیا تجربه کنند، باید شاگردان افشین قطبی را در مرحله یک چهارم نهایی شکست دهند.

تیم ملی فوتبال کره جنوبی موفق شد به راحتی هند را در ورزشگاه الغرافه دوحه شکست دهد. اگرچه آنها موقعیت‌های بسیار زیادی را از دست دادند و دو بار توپ را به تیر دروازه کوبیدند و بیشتر از پنج موقعیت را از دست دادند.

کره جنوبی با این پیروزی به خاطر تنها یک گل خورده بیشتر از استرالیا با تفاضل گل کمتر در مکان دوم گروه C جای گرفت و در مرحله حذفی حریف ایران شد. اگر کره می توانست به عنوان تیم اول صعود کند، ممکن بود با تیم راحت‌تری برخورد داشته باشد، اما مربی تیم کره معتقد است که در راه قهرمانی باید بهترین تیم مسابقات را از پیش رو برداشت.

چو وانگ رائه، پس از صعود تیم ملی فوتبال کره جنوبی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا گفت: من خیلی درباره موقعیت‌هایی که از دست دادیم، ناراحت نیستم. به این دلیل که با ایران بازی داریم، یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا و دوست داریم در راه قهرمانی این تیم را شکست دهیم.

وی افزود: تنها نگرانی من از بابت سه بازیکن کره است که کارت زرد دارند. من مخصوصا "لی جونگ سو" را به زمین نفرستادم، همچنین با بازی دادن به "چا دو ری" و "کی سونگ یئونگ" در یک نیمه آنها را برای بازی با ایران حفظ کردم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی خاطر نشان کرد: در مرحله یک چهارم نهایی هیچ تیم ضعیفی وجود ندارد و ما باید به خوبی خودمان را آماده کنیم.

وی با ابراز رضایت از نتیجه تیمش در مصاف با هند گفت: من از نتیجه بازی کاملا راضی هستم، ما موقعیت‌های زیادی داشتیم اما از بازیکنانم به خاطر بازی خوب‌شان ممنونم. آنها خیلی جدی بازی کردند و همه تلاش‌شان را به کار گرفتند.

چو وانگ رائه افزود: ما یک پنالتی را به حریف دادیم که می توانستیم این کار را نکنیم، اما "واک تائه های" بی دقتی کرد و می توانست بهتر عمل کند.

وی خاطر نشان کرد: همه خوب بازی کردند و سازمان یافته بودند. موقعیت‌های زیادی برای خودمان ایجاد کردیم. ما هر روز بهتر می شویم و از نحوه بازی در این تورنمنت راضی هستم. اگر به همین ترتیب بازی کنیم، حتما در بازی یک چهارم نهایی عملکرد خوبی را به نمایش می گذاریم.

چو همچنین معتقد است که با وجود این که آنها از 2 بازی دوستانه مقابل ایران یکی را شکست خورده و دیگری را مساوی کرده‌اند، اما تیم قطبی نمی تواند تهدیدی جدی برای کره باشند و شاگردانش ترسی از ایران ندارند.

سرمربی تیم ملی کره جنوبی تاکید کرد: من بازی‌های گروه D را تماشا کردم، از بابت بازی با تیمهای این گروه خیالم راحت است. ما در یک بازی دوستانه برابر ایران 2 بر 2 مساوی کردیم و اگر توجه کنید متوجه می شوید که ما نسبت به آن موقع خیلی پیشرفت کرده‌ایم.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 20:05 روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه به مصاف هم می روند.