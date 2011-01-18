به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، خبرنگارانی که در تمام روزهای گذشته از بازیکنان و سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان سئوال می کردند که بیشتر دوست دارند در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا با کدام تیم روبه‌رو شوند، با این نیت که استرالیا حریف ایران خواهد بود راهی ورزشگاه السد شدند تا در مورد دیدار برابر ایران با بازیکنان استرالیا گفتگو کنند.

اما کیلومترها دورتر در ورزشگاه الغرافه تیم ملی کره جنوبی که تصور می شد به راحتی بتواند با گل‌های پرشمار هند را شکست دهد با دریافت یک گل از این تیم نه چندان مطرح و پیروزی 4 بر یک عملا به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد تا مثل چهار دوره گذشته جام ملت‌ها در این مرحله حریف ایران شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان نخستین بار در سال 1996 در مسابقات جام ملت‌های آسیا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف کره جنوبی رفت که در آن رقابت‌ها شاگردان محمد مایلی کهن با برتری 6 بر 2 برابر کره نتیجه بیادماندنی را رقم زدند و هر چند قهرمان نشدند اما بهترین دوره حضور کشورمان در جام ملت‌ها را رقم زدند.

اما چهار سال بعد تیم تحت رهبری جلال طالبی که تیم پرحاشیه‌ای هم بود در مرحله یک چهارم نهایی برابر کره جنوبی قرار گرفت و 2 بر یک شکست خورد . در آن بازی دفع ناقص علی دایی فرصت را در اختیار کره‌ای‌ها قرار داد تا به گل پیروزی برسند.

در مسابقات جام ملت های 2004 شاگردان برانکو ایوانکوویچ در سالی که شایستگی کسب عنوان قهرمانی را داشتند در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف کره جنوبی رفتند و با درخشش علی کریمی به پیروزی 4 بر 3 دست یافتند تا به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنند.

در مسابقات جام ملت‌های سال 2007 این بار هم تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه نویی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم ملی کره جنوبی رفت و با وجود تساوی در وقت‌های معمول و اضافه، در ضربات پنالتی نتیجه را 4 بر 2 به حریف آسیای شرقی خود واگذار کرد و حذف شد.

حالا ایران و کره جنوبی دوباره به هم رسیده‌اند و این بار در سال 2011 و در جام ملت‌های پانزدهم به میزبانی قطر. نوبت گردشی پیروزی ایران و کره جنوبی از سال 1996 تاکنون حکایت از آن دارد که این بار نوبت ایران است که در این بازی به پیروزی برسد و راهی مرحله نیمه نهایی شود.

شاید برخی از اهالی فوتبال دوست داشتند تیم ملی ایران در این مرحله با استرالیا روبه‌رو شود اما برای تیمی که می خواهد قهرمان آسیا شود نباید مهم باشد که در چه مرحله‌ای با چه حریفی روبه‌رو می شود. شاگردان افشین قطبی اگر می خواهند قهرمان آسیا شوند باید کره جنوبی را بزنند و بعد هم برنده قطر و ژاپن را شکست دهند و به فینال بروند.