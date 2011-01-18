رژیم عبدالله صالح باید سرنگون شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، منابع خبری اعلام کردند : صدها دانشجو در تظاهراتی دردانشگاه صنعاء خواستار تغییرات دموکراتیک و برکناری "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری این کشور شدند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات دانشجویی با دخالت پلیس ضد شورش یمن به درگیری کشیده شده است که این نیروها اقدام به تیراندازی هوایی برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان کرده اند.

به گفته منابع مذکور، نیروهای امنیتی ساختمان دانشگاه را به محاصره خود درآوردند و مانع خروج تظاهرکنندگان به میدان آزادی درمرکز پایتخت شدند.

تظاهرات کنندگان شعارهای درهمبستگی با انتفاضه مردم تونس و سرنگونی رژیمهای مستبد سر دادند.