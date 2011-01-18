اولین جلسه هیئت مدیره صنف واحد تهیه کنندگان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه سید ضیاء هاشمی به عنوان رئیس هیئت مدیره، محمدعلی نجفی به عنوان نایب رئیس و سیدجمال ساداتیان به عنوان سخنگو انتخاب شدند.

همچنین علی اکبر ثقفی به عنوان خزانه دار و مرتضی شایسته به عنوان نماینده تهیه کنندگان در شورای پروانه ساخت معرفی شدند. در جلسه امروز اعضای شورای بررسی اساسنامه صنف واحد تهیه کنندگان هم مشخص شدند. هارون یشایایی، حبیب کاووش، علیرضا رئیسیان، مسعود جعفری جوزانی و مرتضی شایسته اعضای این شورا هستند.

سینماگرانی که نظر و پیشنهادی درباره این اساسنامه داشته باشند می توانند نظرات خود را تا چهار هفته دیگر به اعضای شورا منتقل کنند.

