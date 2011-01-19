فعالیتهای کشاورزی به تعاونیها و تشکلهای خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در حاشیه برگزاری همایش یک روزه مدیران عامل و روسای هیئت مدیره اتحادیه های دامداران استانهای کشور نظام الدین سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون هدفمندی یارانه ها دولت بطور جدی مصمم است تا تصدی گری را به بخش خصوص واگذار کند.

وی گفت: این کار در بخش کشاورزی با واگذاری کارها به تعاونیها و تشکلهای مختلف اجرایی خواهد شد و اجرای آن در بخش کشاورزی جدی است بنابراین از هم اکنون تعاونیها و تشکلهای خصوصی باید خود را آماده و مجهز کنند تا بتوانند از عهده این کار بزرگ برآیند.

سجادی بیان کرد: متاسفانه برخی تشکلهای خصوصی حتی قادر به دریافت یک میلیارد تومان تسهیلات و پرداخت اقساط آن نیستند لذا این گونه تعاونی ها باید به سرعت خود را تجهیز و آماده کنند و با افزایش توان اجرایی در این عرصه حضور جدی داشته باشند.

وی یادآور شد: در سازمان تعاون روستایی تاکنون 50 وظیفه تعریف شده که 20 وظیفه آن تصدی گری و قابل واگذاری است که تاکنون پنج وظیفه بطور کامل واگذار شده و بقیه بتدریج واگذار می شود.

سجادی گفت: رویکرد سازمان تعاون روستایی در خریدهای تضمینی که 40 محصول را شامل می شود طرحهای توافقی است و با ساز و کارهای فراهم شده این خریدها توسط تشکل های غیردولتی انجام خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خاطرنشان کرد: بازاریابی محصولات کشاورزی، تامین نهاده ها و تامین نقدینگی و تسهیلات مورد نیاز برای انجام کارهای آموزشی تولید کنندگان از محورهای اساسی فعالیت های این سازمان است که بطور جدی پیگیری می شود.

وی گفت: بازار و بازاریابی مهمترین مشکل تولید کنندگان کشور است و اگر بتوانیم نهاده ها را بموقع و به میزان لازم تامین کنیم و به تولید کننده برای فروش محصول اطمینان دهیم می توان امیدوار بود به افزایش بهره وری در تولید دست یابیم.

ایجاد 400 مرکزعرضه مستقیم محصولات کشاورزی در کشور

سجادی تصریح کرد: بازاریابی محصولات کشاورزی در پنج بخش تهیه شده که با ایجاد و راه اندازی400 مرکز مستقیم عرضه محصولات کشاورزی در استانها، بهره برداران و تولید کنندگان می توانند در بیش از دو هزار و900 غرفه محصولات خود را عرضه و بطور مستقیم به فروش برسانند.

وی گفت: تاکنون600 غرفه برای عرضه محصولات کشاورزی در کشور تاسیس شده و یا در حال ایجاد است که در چند ماه آینده تکمیل خواهد شد.

سجادی تصریح کرد: کمتر از 30 درصد قیمت محصولات تولید شده به کشاورزان اختصاص پیدا می کند در حالی که بقیه سود تولید و فروش به واسطه ها و دلال ها می رسد که با این کار تلاش می کنیم سود واقعی به تولید کننده بازگردد.

سجادی اضافه کرد: روش های بنکداری، حضور در بورس، پر کردن جای واسطه ها، بازاریابی مجازی از روشهای موثری است که در این طرح پیش بینی شده و بتدریج زیربنای آن در استانها نیز فراهم می شود اما انتظار داریم تشکل ها و تعاونی ها در این عرصه نیز حضور فعال تری داشته باشند.

سجادی گفت: با ارائه تسهیلات پیش بینی شده برای تامین نقدینگی، توانمند سازی تشکلها و تامین سخت افزاری و توسعه زیرساختها و بخش نرم افزاری شامل آموزش به تحقق این کار مهم کمک خواهیم کرد.

وی افزود: اگر تشکلها و تعاونی ها تا چند سال پیش فقط در امور جزئی و تامین نهاده و بذر همکاری می کردند امروز با سیاست دولت در واگذاری همه امور تصدی گری به بخش خصوصی، تشکلها به عنوان بازوی اجرایی بخش کشاورزی عمل خواهند کرد و بسیاری از کارها را برعهده خواهند گرفت.