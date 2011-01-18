وزیر دادگستری عازم طبس شد

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، به دنبال سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد، وزرا و معاونان رئیس جمهور هر یک به یکی از شهرستانهای استان یزد سفر می کنند که بر همین اساس سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری تا ساعاتی دیگر وارد طبس می ‌شود.

وزیر دادگستری در بدو ورود به طبس بر سر مزار شهدای این شهر حضور یافته و نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرده و در ادامه آستان مبارک حضرت حسین ‌بن موسی ‌الکاظم (ع) برادر گرامی امام رضا (ع) را زیارت خواهد کرد.

از دیگر برنامه‌ های بختیاری در روز چهارشنبه، دیدار با یک خانواده شهید، یک خانواده جانباز، یک خانواده تحت پوشش بهزیستی و یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و همچنین ملاقات حضوری با تعدادی از مردم طبس در محل فرمانداری است.

علاوه بر این فردا شورای اداری شهرستان طبس با حضور وزیر و تمامی مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان در محل سالن شهید رجایی فرمانداری طبس برگزار خواهد شد.

وزیر دادگستری همچنین فردا پس از اقامه نماز ظهر و عصر در محل مسجد جامع کبیر طبس برای مردم سخنرانی خواهد کرد.

بازدید از پروژه‌ های پست برق 400 کیلو ولت، خط انتقال گاز از بشرویه به طبس و تصفیه ‌خانه آب شرب طبس از دیگر برنامه‌ های احتمالی سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در طبس است.

در ضمن بنابر اعلام علی کدخدایی، معاون فرماندار شهرستان طبس، ستاد ارتباطات مردمی در فرمانداری تشکیل شده است که این ستاد نامه ‌های مردم به رئیس جمهور را تحویل گرفته و پس از تفیکیک آنها بر اساس موضوع، به وزیر دادگستری به عنوان نماینده هیئت دولت تحویل خواهد داد.