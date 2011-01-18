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۲۸ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۱۷

بزرگترین پروژه آبرسانی ابرکوه بهره برداری می شود

بزرگترین پروژه آبرسانی ابرکوه بهره برداری می شود

یزد - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر هیئت دولت به استان یزد، طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه، به عنوان بزرگترین مصوبه سفر رهبری به ابرکوه مورد بهره‌ برداری قرار خواهد گرفت.

مسئول روابط عمومی آب منطقه ای یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه در آبانماه سال 1382 با مشاور منعقد شد.

سیدعلیرضا کربلایی افزود: شرکت سهامی آب منطقه ‌ای فارس در منطقه بصیرون در شرق شهر اقلید برای تامین آب پیشنهاد شد و در سال1384 چهار حلقه چاه عمیق در منطقه یاد شده حفاری و آزمایش پمپاژ شد و عملیات اجرایی طرح از سال 1386 آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه در فاصله پنج کیلومتری شرق شهر اقلید آغاز شده و پس از طی مسافت 59 کیلومتر در جهت شمال شرق و عبور از اتوبان شیراز - اصفهان در فاصله پنج کیلومتری سورمق، تا مخازن پنج هزار مترمکعبی شهر ابرکوه امتداد می‌یابد.

کربلایی هدف از اجرای این طرح را انتقال سالانه چهار میلیون مترمکعب آب شرب و صنعت به شهرستان ابرکوه اعلام کرد.

وی این پروژه را شامل حفر چهار حلقه چاه عمیق در منطقه بصیرون، مخزن جمع‌آوری دو هزار مترمکعبی و خطوط جمع‌آوری و ساختمان نگهبانی اعلام کرد.

کربلایی بیان داشت: خط انتقال از محل مخزن جمع ‌آوری تا مخزن پنج هزار مترمکعبی ابرکوه به طول 59 کیلومتر و با قطر 400 میلیمتر، هفت باب مخزن فشارشکن بین راهی و خط انتقال برق برای تجهیز چاه‌ها به طول 5 کیلومتر نیز از دیگر مختصات این پروژه بزرگ است.

وی عنوان کرد: یک مخزن پنج هزار مترمکعبی نیز در فاصله 13 کیلومتری شرق شهر ابرکوه در محل چاه شماره دو فراغه به منظور ایجاد فشار مورد نیاز در منطقه شهرک صنعتی و بخشی از محدوده شهری ابرکوه احداث شده است.

کربلایی، هزینه اجرای این پروژه را صد میلیارد ریال اعلام کرد.

کد مطلب 1235458

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