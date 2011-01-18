بزرگترین پروژه آبرسانی ابرکوه بهره برداری می شود

مسئول روابط عمومی آب منطقه ای یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه در آبانماه سال 1382 با مشاور منعقد شد.
سیدعلیرضا کربلایی افزود: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در منطقه بصیرون در شرق شهر اقلید برای تامین آب پیشنهاد شد و در سال1384 چهار حلقه چاه عمیق در منطقه یاد شده حفاری و آزمایش پمپاژ شد و عملیات اجرایی طرح از سال 1386 آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب بصیرون به ابرکوه در فاصله پنج کیلومتری شرق شهر اقلید آغاز شده و پس از طی مسافت 59 کیلومتر در جهت شمال شرق و عبور از اتوبان شیراز - اصفهان در فاصله پنج کیلومتری سورمق، تا مخازن پنج هزار مترمکعبی شهر ابرکوه امتداد مییابد.
کربلایی هدف از اجرای این طرح را انتقال سالانه چهار میلیون مترمکعب آب شرب و صنعت به شهرستان ابرکوه اعلام کرد.
وی این پروژه را شامل حفر چهار حلقه چاه عمیق در منطقه بصیرون، مخزن جمعآوری دو هزار مترمکعبی و خطوط جمعآوری و ساختمان نگهبانی اعلام کرد.
کربلایی بیان داشت: خط انتقال از محل مخزن جمع آوری تا مخزن پنج هزار مترمکعبی ابرکوه به طول 59 کیلومتر و با قطر 400 میلیمتر، هفت باب مخزن فشارشکن بین راهی و خط انتقال برق برای تجهیز چاهها به طول 5 کیلومتر نیز از دیگر مختصات این پروژه بزرگ است.
وی عنوان کرد: یک مخزن پنج هزار مترمکعبی نیز در فاصله 13 کیلومتری شرق شهر ابرکوه در محل چاه شماره دو فراغه به منظور ایجاد فشار مورد نیاز در منطقه شهرک صنعتی و بخشی از محدوده شهری ابرکوه احداث شده است.
کربلایی، هزینه اجرای این پروژه را صد میلیارد ریال اعلام کرد.
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