بانوان ابرکوهی خواستار توجه جدی دولت به ورزش بانوان هستند

ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: انتظار از سفر هیئت دولت به استان یزد حل مشکلات بانوان ورزشکار ابرکوه است.

وی افزود: در شهرستان ابرکوه تنها مکان ورزشی اختصاصی بانوان، سالن ورزشی کوثر است و هیچ مکان تفریحی - ورزشی ویژه بانوان در ابرکوه وجود ندارد.

قاسمی خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون نیز با امکانات بسیار محدود، ورزش بانوان در این شهرستان رشد و توسعه چشمگیری داشته و فعالیت بانوان در 14 رشته ورزشی مؤید همین مطلب است.

قاسمی با اشاره به سالن ورزشی کوثر به عنوان تنها سالن ورزشی بانوان در ابرکوه که حدود هفت سال از زمان افتتاح آن می‌ گذرد، اظهار داشت: این سالن نواقص بسیاری دارد که استفاده از آن را برای بانوان مشکل کرده است.

وی از جمله مشکلات تنها سالن ورزشی بانوان در ابرکوه با وجود گذشت هفت سال از زمان افتتاح به عدم وجود حصار در اطراف سالن، عدم نصب علمک انشعاب گاز به دلیل نبود حصارکشی و به دنبال آن مشکلات سوخت برای سیستم گرمایشی اشاره کرد.

قاسمی بیان داشت: عدم وجود اتاق نگهبانی در محوطه سالن و رختکن مناسب در سالن نیز از دیگر مشکلات این سالن است.

وی یکی دیگر از مشکلات اساسی سالن کوثر را کفپوش نامناسب آن دانست که لغزندگی آن، سالن را بسیار خطرساز و فاقد ایمنی لازم برای استفاده کرده است.

قاسمی در مورد طرحهای پیشنهادی برای دور سوم سفر هیئت دولت به استان یزد نیز اظهار داشت: احداث استخر سرپوشیده، پیست دوچرخه ‌سواری و احداث یک باب سالن تمرینی رشته ‌های مختلف ورزشی ویژه بانوان همچنین احداث سالن اسکواش و خوابگاه، از پیشنهادات ارسالی برای طرح در سفر هیئت دولت به استان یزد است که امیدواریم با توجه به محرومیت ورزشکاران ابرکوه و به ویژه بانوان ورزشکار، مورد توجه و تصویب قرار گیرد.

سرپرست تربیت‌ بدنی ابرکوه افزود: در دوره‌ های گذشته سفر هیئت دولت به استان یزد نیز ساخت چند سالن ورزشی به تصویب رسیده بود.