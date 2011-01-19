897 هزار خانوار مازنی اطلاعات حساب خود را وارد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شعبان زاده شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها در استانداری افزود: در راستای اجرایی نمودن قانون هدفمند کردن یارانه ها و بر اساس بند الف ماده هفت و بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون هدفمندی در دو مرحله تعداد 867 هزار و 819 خانوار استان فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آمار دریافتی تا تاریخ 20 دیماه 89 از کل خانوارهای تایید شده، تعداد 795 هزار و 120 خانوار اطلاعات حساب خود را وارد کرده و تاییدیه گرفتند که در مقایسه با خانوارهای اعلام شده تا پایان آبانماه 89 حدود 2.7 درصد افزایش داشته است.

شعبان زاده افزود: از مجموع خانوارهای تایید شده تعداد 788 هزار و 791 خانوار ثبت دائم و شش هزار و 329 خانوار ثبت موقت انجام داده اند.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران اظهار داشت: نسبت خانوارهایی که شماره حساب خود را در سایت وزارت رفاه ثبت کرده به آمار ثبت نام اولیه حدود 91.6 درصد است.

به گفته شعبان زاده، این نسبت در کشور معادل 86 درصد است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی از نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی در مورد آندسته از سرپرستان خانواری که از ابتدای آذرماه 89 ثبت نام کرده یا اصلاحات خانواری خود را انجام دادند تا زمانیکه راست آزمایی اطلاعات افراد از طریق مرکز آمار ایران به سایت وزارت رفاه اعلام نشود افراد نمی توانند شماره حساب خود را در سامانه یاد شده ثبت و تایید کنند.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.