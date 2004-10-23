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۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۳۶

عليرغم اظهارات دبير كل جامعه اسلامي دانشجويان درخصوص ديدار و گفتگو با هاشمي رفسنجاني ؛

مسئول تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان گفت : هاشمي رفسنجاني كانديداي مورد نظر ما نيست

مجتبي سلطاني مسئول تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان در نهمين دروه انتخابات و مجمع عمومي سالانه جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد پيرامون انتخابات ضمن بيان اينكه هاشمي كانديداي ما براي رياست جمهوري نيست گفت : برخي از اين بزرگواران نيز خواستار حضور نيروهاي تازه نفس خلاق و كارآمد جوان در صحنه هستند .

به گزارش سرويس سياسي مهر ، سلطاني گفت : ما خواستار حضورنسل دوم انقلاب در عرصه انتخابات رياست جمهوري هستيم چون مشاركت بالاي مردمي،  گردش نخبگان و سوء برداشت قحط الرجال در نظام اسلامي پس از 25 سال براي ما داراي ارزش فراواني است و اين امر با حضور نسل اول انقلاب با توجه به ساختار و هرم سني جامعه امكان پذير نمي باشد .
کد مطلب 123547

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