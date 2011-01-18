ارائه لایحه بودجه سال 90 شهرداری تهران به شورا تا پایان هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی همچنین با اشاره به روند تهیه و تدوین لایحه بودجه 90 شهرداری تهران گفت: با همکاری و همراهی تمامی واحدهای شهرداری طی 2 ماه گذشته، در مراحل نهایی تدوین بودجه سال 90 هستیم و ان شاء ا... تا پایان هفته جاری لایحه بودجه سال 90 تقدیم شورای اسلامی شهر خواهد شد.



وی گفت: ردیف های پیشنهادی شهرداری تهران برای بودجه سال 90 کل کشور مشتمل بر 15 ردیف مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافیک، 4 ردیف مرتبط با حوزه خدمات شهری، 2 ردیف مرتبط با حوزه مالی و اداری، 2 ردیف مرتبط با حوزه فنی و عمرانی، 3 ردیف مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری و یک ردیف نیز مرتبط با سازمان مدیریت بحران تهیه شده که طی جلسه ای که با حضور مدیران کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونت ها برگزار شد مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد نظرات اصلاحی به همراه مستندات کافی جهت نهایی شدن پیشنهادات به این حوزه ارسال شود.



معاون شهردار تهران با اشاره به ویژگی های مهم بودجه سال 90 تصریح کرد: تهیه پیوست های هشتگانه مورد درخواست شورای اسلامی شهر تهران – عدم تعریف پروژه های جدید در صورت نداشتن توجیهات کافی – توجه ویژه به هزینه های جاری و نگهداری با توجه به هدفمندی یارانه ها در سال 90 و ... از ویژگی های بارز بودجه سال 90 است.



وی ضمن تشکر از تمامی واحدهای شهرداری که در تهیه و تدوین بودجه با این حوزه همکاری داشته اند، خاطر نشان کرد: امیدواریم با تصویب لایحه بودجه در شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری، مقدمات تهیه و مبادله کلیه موافقتنامه های مرتبط تا قبل از پایان سال فراهم شود.