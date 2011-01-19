فوتسالیست های ایرانی به راحتی از سد برزیل عبور می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ‌حسین شمس عصر سه شنبه پس از دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با بلژیک که با نتیجه هفت بر یک به سود ایران به پایان رسید اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این دیدارهای دوستانه، این است که تیم ملی فوتسال ایران برای مسابقات قهرمانی فوتبال داخل سالن جهان در سال 2012 در تایلند به آمادگی کامل برسد.

وی ادامه داد: در راستای این برنامه‌ ریزی،‌ دوم و سوم اسفندماه سال جاری در اصفهان به مصاف تیم ملی فوتسال برزیل می‌ رویم که می‌ توانیم در یکی از این دو بازی دوستانه، مقابل قهرمان جهان به پیروزی دست یابیم.

شمس، دیدار امروز تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل بلژیک را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این بازی با گلهای فراوان موجب خرسندی تماشاگران یزدی شد که می‌ تواند کمترین هدیه کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران به این همه شور و شعور تماشاگرانی باشد که در یک بعد از ظهر روز غیرتعطیل سالن شش هزار نفری را پر کردند و به تشویق تیم ملی فوتسال کشورشان پرداختند.

حسین شمس با اعلام رضایت از شرایط استان یزد به عنوان میزبان این مسابقات ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با تیم ملی فوتسال ایران،‌ مقابل برزیل در یزد دیدار دوستانه ‌ای را برگزار کند.