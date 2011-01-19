فاضلاب کشتارگاه مزرعه نمونه گلستان به رودخانه می ریزد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهران جهانشاهی در این زمینه افزود: در سفر سوم با برخی مصوبات مشکل داشتیم، مصوبات در دو برگ تنظیم شده بود اما برای گرفتن مصوبات، صفحه دوم جا ماند و ارسال نشد و در حال پیگیری صفحه دوم هستیم.

وی افزود: بخش اعظم مطالبات با رویکرد فرهنگسازی، توسعه ساختار تشکیلاتی، مراکز احیای گونه های در معرض خطر و مشارکت سازمانهای مردم نهاد بوده است.



مصوبات دولت به گلستان مشکل زیست محیطی ندارند



این مسئول ادامه داد: مصوبات دولت در استان مشکل زیست محیطی ندارد و کمیته هایی که در معاونت برنامه ریزی شکل می گیرد با حضور نمایندگان دستگاه ها، مصوبات را با قوانین تطبیق می دهند.



جهانشاهی بیان داشت: بسیاری از پروژه های بزرگ مقیاس بر اساس قانون، مشمول مطالعات مکان یابی، امکان سنجی و ارزیابی هستند.



معاون محیط زیست گلستان گفت: یک پرونده در دادگاه داریم که مربوط به کشتارگاه مزرعه نمونه ارتش است که سیستم فاضلاب ندارد و فاضلاب آن به رودخانه می ریزد.





عکس تزئینی است



وی اظهار داشت: تمام جرایم زیست محیطی در کمیته اجرایی پایش می شود و مکاتبات لازم انجام می شود.



جهانشاهی خواهان تعامل بیشتر مردم مرکز استان با محیط زیست شد و گفت: در تمام شهرها در خصوص رعایت مسایل زیست محیطی استقبال وجود دارد اما در گرگان که عقبه فرهنگی و تاریخی زیادی نیز دارد همکاری ها کم است و انتظار داریم با این عقبه فرهنگی به مشترکات احترام بیشتری گذاشته شود اما مردم در این مسیر قرار نمی گیرند.



وی اظهار داشت: مردم یا از دغدغه های ما اطلاع ندارند و آن عده ای هم که اطلاع دارند، اطلاعات کاملی ندارند که یکی از دلایل همکاری کم مردم گرگان با محیط زیست است.



جهانشاهی گفت: شهرداریها همکاری خوبی دارند و اگر اختلافی وجود داشته باشد با مکاتبات دو طرفه حل می شود، به عنوان نمونه در تهیه و تدوین مدیریت جامع، شهری، پسماندها و شورای ترافیک همکاریهای خوبی وجود دارد.



حال که سفرهای استانی دستاوردهای بسیار مطلوبی برای مردم مناطق مختلف کشور داشته است امید می روند نقصهای فنی و زیست محیطی برخی از این مصوبات نیز رفع شود تا شیرینی مصوبات دولت با برخی کاستی ها به کام مردم و محیط زیست تلخ نشود.