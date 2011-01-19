مدیران دستگاه های اجرایی زنجان باید پیگیر مصوبات سفر هیئت دولت باشند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان علی اکبر کریمی شامگاه سه شنبه در جلسه مصوبات سفر افزود: استان زنجان جز استانهایی است که از سفر های استانی نهایت بهره را برده و در این راستا توانسته است در امورات مختلف توسعه داشته باشد.

کریمی اظهار داشت: تجربه نشان داده است که در سه دور سفر هیئت دولت به استان خلاها مشخص شده و اعتبارات ویژه ای در تمامی حوزه ها به استان اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: دولت عدالت محور دولت است که توانسته در تمام حوزه ها خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: برای اخذ پیشنهادات دستگاه های اجرایی زمان زیادی صرف و کار کارشناسی بسیاری صورت گرفته است و پس از تنظیم مصوبات به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.