به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست علمی "فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، راهی به ‌سوی جامعه‌ای متفکر"، جمعی از اساتید حوزه فلسفه کاربردی، تفکر انتقادی، روان‌شناسی، تعلیم و تربیت و ادبیات داستانی حضور خواهند داشت.

"فلسفه برای کودکان؛ اصول و اهداف"، "معرفی دستاوردهای برنامه فبک و گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان"، "مشکلات نظام آموزشی کشور در پیشبرد تفکر و وضعیت کنونی آن در ایران" و "جلب همکاری اساتید علاقه‌مند در بخشهای تخصصی گروه فبک در زمینه طرحهای پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب، ارائه مقاله، نشستهای تخصصی و..." از جمله مباحثی هستند که در این نشست طرح خواهند شد.

نشست علمی "فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، راهی به ‌سوی جامعه‌ای متفکر"، روز شنبه، دوم بهمن ماه 1389، ساعت 14 تا 16:30 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان 64 غربی برگزار خواهد شد.