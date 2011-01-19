ارتقای ارزشهای اسلامی و نشاط مهمترین محور فعالیتهای فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی افزود: یکی از اهداف ستاد راهبردی فرهنگی تجمیع فعالیتهای فرهنگی در دستگاههای فرهنگی و جلوگیری از هر گونه هدر رفت هزینه و پتانسیهای دستگاههاست.

سیاح اظهار داشت: در این راستا باید دستگاههای اجرایی ذیربط حوزه فرهنگی چارچوبهای های مربوط به این حوزه را تدوین و عملیاتی کنند و تاکید این ستاد بر روی کار های کارشناسی شده است.

وی تاکید کرد: شاخص کلی فعالیتهای فرهنگی در12محور پیگیری می شود و هدف از این محورها توسعه و ترویج فعالیتهای فرهنگی، سیره اهل بیت و دینی و قرآنی در جامعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان ادامه داد: این محورها هر کدام در چندین بند تدوین شده که هر کدام از این بندها تقویت و توسعه فرهنگی جامعه را به دنبال دارد .

سیاح یاد آور شد: در راستای استفاده درست از برنامه های فرهنگی باید دستگاهها از هر گونه موازی کاری و کارهای تکراری ممانعت کنند که این اقدام در سطح ملی صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد : جامعه نیاز به کار فرهنگی و توسعه دارد که در این راستا باید دستگاههای اجرایی مرتبط تلاش مضاعف در این حوزه را داشته باشند.

در این جلسه مدیران مربوط به شاخصهای فرهنگی تعیین شدند.