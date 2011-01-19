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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۸

سیاح:

ارتقای ارزشهای اسلامی و نشاط مهمترین محور فعالیتهای فرهنگی است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: ارتقای ارزشهای اسلامی، ایجاد نشاط در جامعه و توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی مهمترین محور فعالیتهای فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی افزود: یکی از اهداف ستاد راهبردی فرهنگی تجمیع فعالیتهای فرهنگی در دستگاههای فرهنگی و جلوگیری از هر گونه هدر رفت هزینه و پتانسیهای دستگاههاست.

سیاح اظهار داشت: در این راستا باید دستگاههای اجرایی ذیربط حوزه فرهنگی چارچوبهای های مربوط به این حوزه را تدوین و عملیاتی کنند و تاکید این ستاد بر روی کار های کارشناسی شده است.

وی تاکید کرد: شاخص کلی فعالیتهای فرهنگی در12محور پیگیری می شود و هدف از این محورها توسعه و ترویج فعالیتهای فرهنگی، سیره اهل بیت و دینی و قرآنی در جامعه است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان ادامه داد: این محورها هر کدام در چندین بند تدوین شده که هر کدام از این بندها تقویت و توسعه فرهنگی جامعه را به دنبال دارد .

سیاح یاد آور شد: در راستای استفاده درست از برنامه های فرهنگی باید دستگاهها از هر گونه موازی کاری و کارهای تکراری ممانعت کنند که این اقدام در سطح ملی صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد : جامعه نیاز به کار فرهنگی و توسعه دارد که در این راستا باید دستگاههای اجرایی مرتبط تلاش مضاعف در این حوزه را داشته باشند.

در این جلسه مدیران مربوط به شاخصهای فرهنگی تعیین شدند.

کد مطلب 1235486

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