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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۱

هشت فیلم مستند با موضوع شهدای روحانی در خوزستان تولید شد

هشت فیلم مستند با موضوع شهدای روحانی در خوزستان تولید شد

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه ولی عصر(عج) خوزستان از تولید هشت فیلم مستند شهدای روحانی از سوی سپاه استان خبر داد و گفت: این مستندها به بیان زندگینامه، خاطرات و وصیتنامه‌های شهدای شاخص روحانی می پردازند.

حجت‌الاسلام سیدمحمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این مستندها به بیان زندگینامه، خاطرات و وصیتنامه ‌های شهدای شاخص روحانی می‌پردازند که به تصویر کشیدن روحیات و معنویات موجود در جبهه‌های نبرد، بیان افکار و عقاید رزمندگان از مهم ترین قسمتهای این مستند است.

وی به اهداف ساخت مستندهای شهدای روحانی اشاره کرد و ادامه داد: تشویق افراد مختلف جامعه و گرایش آنها به آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا، ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در بین جوانان و نوجوانان، بیان سختی و دشواریهای جنگ و بیان رشادتهای شیر مردان دوران انقلاب از اهداف ساخت این مستندهاست.

نماینده ولی فقیه در سپاه ولی عصر(عج) خوزستان تصریح کرد: ساخت این مستندها تاکنون رشد 60 درصدی داشته و تا پایان سال ‌جاری به اتمام می‌رسد.
کد مطلب 1235488

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