انتقاد معاون وزیر جهاد از صادرات خاک ایران

سیذ رحیم سجادی در گفتگو با مهر در خصوص طرح جامع خاک گفت: طرح جامع خاک هفته گذشته به محلس رفته است و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد تا موضوعات مربوط به خاک هم قانونمند شود.

وی با ابراز مخالفت خود نسبت به صادرات خاک ایران افزود: با تصویب این قانون، امیدوار هستیم که مسایل خاک هم قانونمند شود و کارهای انجام شده هم بر پایه قانون باشد.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 8 میلیون و 700 هزار هکتار خاک قابل کشت در کشور وجود دارد که به صورت آبی در حال کشت هستند.

سجادی افزود: اگر روشهای مناسب آبیاری در این زمینها اجرا شود به طور حتم اثرات خوبی بر کشاورزی و خاک خواهد داشت.

وی در خصوص تامین آب کشاورزی اظهار داشت: تشکیل جلسه شورای عالی آب در این باره در مرحله موافقنامه است و به زودی نهایی می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت خشکسالی‌های اخیر و تاثیر آن بر منابع زیرزمینی گفت: براساس پبیش بینی هواشناسی بارش در ماه های بهمن، اسفند و فروردین ادامه دارد و امیدواریم که این پیش بینی ها درست باشد تا مشکلی در کشت محصولات کشاورزی پیش نیاید.