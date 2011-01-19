رونق اقتصادی مازندران با افزایش تولید ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی سلمانشهر افزود: واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی مازندران، آمادگی لازم جهت تأمین بخشی از نیازهای استان و کشور را دارند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین خدمات دولت در بخش صنعت، ایجاد و حفظ اشتغال پایدار در کشور است و اگر بتوانیم تولید داخلی را رونق ببخشیم علاوه بر تولید بیشتر، اشتغال افزایش چشمگیری خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با اجرای درست طرح هدفمندی یارانه ها و تدوین برنامه ریزی های مناسب کوتاه مدت و بلند مدت، ضمن رونق محصولات و استقراردر مسیر صحیح افزایش تولید و اشتغال، نسبت به کاهش دو معضل بزرگ تورم و بیکاری، گامهای مؤثری برداشته خواهد شد.

گوهردهی اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح هدفمنـدی یارانه ها، مهم ترین وظیفـه شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران، اجرای عملیـات گازرسانی به شهرکهـا و نواحی صنعتی استان است و با امضاء تفاهمنامه ای که با شرکت گاز استان داشته ایم، عملیات گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: شهرک صنعتی سلمانشهر از شهرکهای صنعتی فعال در سطح استان بوده که در حال حاضر با 63 واحد صنعتی بهره بردار و فعال، با حجم سرمایه گذاری هزار و 30 میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال هزار و 929 نفر فعالیت می کند.

