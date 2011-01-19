به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، محمدرضا حزبئی با بیان اینکه مدت اجرای این طرح 30 روز از سوم بهمن‌ماه است، اظهار داشت: عملیات واکسیناسیون توسط 40 اکیپ صحرایی مایه‌کوبی در بخش دولتی و 115 اکیپ صحرایی مایه‌کوبی در بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در فازهای 21 و 22 واکسیناسیون تب برفکی یک میلیون و 869 هزار 340 راس گوسفند و بز و 409 هزار 599 راس گاو و گاومیش در سال ‌جاری زیرپوشش مایه‌کوبی تب برفکی قرار گرفتند که این حجم پوشش موجب کاهش چشمگیر تعداد کانونهای بیماری تب برفکی نسبت به سال گذشته شده است.



مدیرکل دامپزشکی خوزستان کاهش شیوع بیماری و تلفات دامها و افزایش تمایل دامداران منطقه به سرمایه ‌گذاری در این بخش از مزایای واکسیناسیون دامها علیه تب برفکی است.



حزبئی تصریح کرد: همه مراحل عملیات واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی رایگان است و از همه دامداران و مالکان دامداریهای استان تقاضا می‌شود در فرصت اعلام شده با اکیپهای دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند.