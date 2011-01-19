به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، سیدخلف موسوی با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد: با ثبت‌نام و استفاده از بسته‌های حمایتی به خصوص تسهیلات بازسازی و تکمیل، واحدهای استان قادر به بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی خود و رقابت با محصولات استانهای دیگر خواهند بود.

رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان با اشاره به اینکه یک سوم واحدها در حال حاضر از گاز بهره‌مندند بیان‌کرد: این جلسه به منظور حل مشکل واحدهایی است که از سوخت مازوت و گازوئیل استفاده می‌کنند، برگزار شده و از همه این واحدها خواستار تسریع در ارائه درخواست و مدارک لازم به شرکت گاز استان هستیم.



موسوی درخصوص حمایت از واحدهای تولید آجر نیز گفت: علاوه بر تسریع در امر گازرسانی به این واحدها قرار است این عملیات به صورت اقساط و تنها با پرداخت 20 درصد مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت آغاز شود و مجوزهای لازم عملیات گاز رسانی با همکاری استانداری اخذ خواهد شد.



رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان گفت: همچنین با توجه به فاصله زیاد بعضی از این واحدها از شبکه اصلی گاز، از این گروه از واحدها تا بهره‌مندی آنها از گاز طبیعی حمایت می کنیم تا آسیبی متوجه آنها نشود.