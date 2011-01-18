خلعتبری: شانس پیروزی ایران برابر کره جنوبی 90 درصد است/ نگران نیستیم

محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ضمن بیان این مطلب افزود: ما بارها با کره ایها بازی کرده ایم و شناخت خوبی از هم دارند. در بازیهای اخیر هم که دو تیم با هم بازی کرده اند پیروزی با تیم ملی فوتبال ایران بوده و از این حیث ما شرایط بسیار بهتری داریم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه قبول دارم تیم ملی کره جنوبی شرایط خوبی دارد و یکی از تیم های خوب آسیا در این دوره از مسابقات است اما فکر می کنم شرایط تیم ما بسیار بهتر از آنهاست. البته بازی های ایران و کره جنوبی همیشه نزدیک به هم بوده و تصور می کنم این بار هم نتیجه ای نزدیک رقم خواهد خورد.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: وقتی ما صحبت از قهرمان شدن در این دوره از مسابقات می کنیم نباید از رویارویی با چنین حریفانی ترس و واهمه ای داشته باشیم. برای رسیدن به این مهم باید همه تیم ها را شکست دهیم و کره جنوبی هم هر چند که تیم مدعی است اما باید برابر این تیم به پیروزی برسیم.

خلعتبری با بیان اینکه حیف است تیم هایی مثل ایران و کره جنوبی در این مرحله با یکدیگر روبرو شوند و یکی حذف شود گفت: به نظر من همین تیم ملی عراقی که برابر ایران شکست خورد از تیم های خوب این دوره از مسابقات است که از گروه دیگر به مراحل بالاتر خواهد رسید.

وی در پایان گفت: به نظر من شانس پیروزی ایران برابر کره جنوبی 90 درصد است و کره فقط 10 درصد شانس قهرمانی دارد. فکر می کنم بعد از تیم ملی ایران تیم های ژاپن و عراق هم شانس قهرمانی داشته باشند. ما نگران رویارویی با هیچ حریفی نیستیم و برای رسیدن به قهرمانی تلاش می کنیم.

تیم ملی فوتبال فوتبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا ساعت 19:25 دقیقه روز دوم بهمن ماه در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره جنوبی خواهد رفت.