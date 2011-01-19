به گزارش خبرنگار مهر، کاوه خطیبی در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه های مدرن ساختمان سازی گفت: پروژه های مدرن باید مجهز به گارانتی در مصالح و عمر ساختمان باشند، زیرا استفاده از صنایع نوین در ساختمان سازی عمر مفید ساختمان را به بیش از 100 سال می رساند.

وی افزود: ساخت ساختمانهای باکیفیت سبب می شود که سرمایه گذاران به جای سرمایه گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس، در کشورخودمان اقدام به سرمایه گذاری کنند.

معاون مدیر پروژه برجهای دو قلوی کیش افزود: برجهای دوقلوی کیش در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع در حال ساحت است که تاکنون 70 درصد از این پروژه به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به ساخت این برج گفت: در این پروژه سعی شده است که از تکنولوژی ها و سیستم های مدرن دنیا و مشاوران و متخصصان بین المللی استفاده شود.

خطیبی افزود: هدف از اجرای این پروژه ارایه خدمات و امکانات زندگی در کنار یکدیگر بوده است که تنها تحویل آپارتمان ها ملاک این پروژه نبود.

معاون مدیر پروژه برج های دو قلوی کیش با بیان اینکه این پروژه در سال 90 به بهره برداری می رسد گفت: این برج از 498 واحد مسکونی با متراژهای 60 تا 440 متر تشکیل شده است و قیمت این واحدها براساس تنوع، امکانات ، قیمت روز متراژ تعیین می شود. خطیبی افزود: بیش از 20 درصد از واحدهای این برج با قیمت های قطعی پیش فروش شده است.

به گفته وی کاربرد فناوری های نوین در ایران که کشوری زلزله خیر محسوب می شود اهمیت زیادی دارد بنابراین باید در ساخت ساختمان ها به این نکته توجه شود.

معاون مدیر پروژه برجهای دو قلوی کیش با بیان اینکه تمامی مقررات و آیین نامه های داخلی در این پروژه ها رعایت شده است گفت: به دلیل استفاده از مشاوران بین المللی قوانین ساختمان سازیهای دنیا هم در این پروژه به اجرا رسیده است.