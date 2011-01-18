آندرانیک تیموریان پس از مشخص شدن حریف تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام ملت های آسیا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ضمن بیان این مطلب افزود: همانطور که قبلا گفته بودم دوست داشتم در این مرحله با استرالیا بازی کنیم. این تیم از نظر بدنی افتضاح بود و می توانستیم به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: با این حال برای ما که هدفمان قهرمانی در آسیاست فرقی نمی کند که با چه تیمی بازی کنیم. بالاخره باید در این مرحله یا یک تیم بازی می کردیم و کره جنوبی حریف ما شد. کره ای ها تیم قدرتمندی هستند که در دور مقدماتی فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

تیموریان خاطرنشان کرد: با این حال دو تیم ایران و کره جنوبی تا به حال بارها با هم بازی کرده اند وشناخت بسیار زیادی از یکدیگر دارند. نحوه بازی کره ایها برابر هند به گونه ای بود که نمی خواستند با ایران بازی کنند. آنها استرس زیادی به خاطر بازی با تیم ملی ما دارند.

وی افزود: نباید دیدار با کره جنوبی را اینقدر بزرگ کنیم. تیم ملی ایران شایستگی زیادی برای رسیدن به پیروزی را دارد و مطمئنم که با همت و تلاش بازیکنان برابر کره جنوبی به پیروزی خواهیم رسید. دو تیم با شناخت کامل به مصاف هم می روند و این کار را برای هر دو تیم سخت می کند. اما اعتقاد دارم زیباترین بازی جام را از دو تیم ایران و کره شاهد خواهیم بود.

هافبک میانی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: از نظر من بازیکنان تیم ملی ایران در بهترین شرایط آمادگی هستند و می توانند کره جنوبی را شکست دهند. آنها هیچ برتری نسبت به تیم ملی فوتبال ایران ندارند و مطمئن باشید که تیم ملی می تواند از این مرحله با موفقیت عبور کند و به راهش برای رسیدن به عنوان قهرمانی ادامه دهد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا ساعت 19:25 دقیقه روز دوم بهمن ماه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار خواهد شد.