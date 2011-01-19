10 هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد تقی فخریان عصر سه شنبه در گردهمایی معاونان پرورشی ادارات کل آموزش و پرورش استان های منطقه دو کشور در خانه معلم زاهدان اظهار داشت: با توجه به نگاه ویژه وزیر آموزش و پرورش به مقوله توسعه امور پرورشی مدارس، سال 1390 به احیای کامل معاونت پرورشی و امور تربیتی و توسعه فعالیتهای مربیان در این عرصه اختصاص یافته است و همه امکانات برای تحقق این مهم بسیج خواهد شد.

وی گفت: به همین منظور از سال آینده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح اختصاص سرانه به امور پرورشی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا در صورت رای نمایندگان در بودجه وزارت متبوع اختصاص این سرانه مبذول شود.

فخریان افزود: پیش از این، دو اصل آموزش و پرورش مبنای کار فعالان در مدارس کشور بود اما در راستای رویکرد نوین وزیر آموزش و پرورش به مقوله تربیت دانش آموزان و توجه به قانون احیای معاونت پرورشی، این وزارتخانه پرورش نیروی انسانی را مقدم بر آموزش دانسته است.

مدیر کل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: وزیر آموزش و پرورش با طرح این سوال که احیای معاونت پرورشی یعنی چه و راهکارهای تحقق آن چیست؟ فعالان امور تربیتی و پرورشی سراسر کشور را به چالش کشیده اند تا برنامه های مدون برای توسعه این بخش در سال آتی طراحی و سازماندهی شود.

وی گفت: ایجاد مدارس قرآنی و تعلیم آموزه های مکتبی و دینی به دانش آموزان در کشور گامی در راستای احیای معاونت پرورشی و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش می باشد.

فخریان افزود: اکنون 48 هزار معاون و معلم پرورشی در مدارس سراسر کشور فعال هستند که با توجه به رویکرد نوین آموزش و پرورش، از این پس از توان همه مربیان و معلمان و حتی مدیران مدارس برای توسعه فعالیت های پرورشی بیشتر بهره گرفته می شود.

وی اظهار داشت: توسعه اردوگاههای استان های کشور از برنامه های نوین وزارت متبوع در سال جاری است و اداره کل آموزش و پرورش هر استانی باید به دنبال فراهم کردن امکانات لازم برای برگزاری اردوهای کشوری در منطقه خود باشد و از سال آینده 32 اردوگاه برای میزبانی اردوهای کشوری دانش آموزان آماده خواهند شد.

وی، پرداختن به مقوله تربیتی و پرورشی را در استان سیستان و بلوچستان به لحاظ مسایل قومی، مذهبی و هجمه فرهنگی و نفوذ تفکراتی از جمله وهابیت و نیز محرومیت های مالی بسیار دشوار دانست.

مدیر کل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: کار مربیان و معاونان پرورشی در این استان از مقابله با جنگ نرم سخت تر است و برای جلوگیری از نفوذ این هجمه به مدارس باید یک ارتباط تشکیلاتی بین معلمان و دانش آموزان بوجود آید.

وی افزود: ارتباط تشکیلاتی معلمان و دانش آموزان از ورود تفکر غیرخودی به کلاس های درس جلوگیری می کند.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این گردهمایی بیان داشت: با توجه به فعالیت 418 مدرسه قرآنی در این استان، همه مدارس استان و حتی 185 مدرسه شبانه روزی از معلمان پرورشی برخوردار هستند.

ابراهیم اعتصام گفت: پس از احیای قانون معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش که در دولت نهم محقق شد، پرورش نیروی انسانی متخصص، توانمند و باانگیزه در این حوزه در دستور کار قرار گرفت که تحولی بزرگ در آن بوجود آورد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص قومی و مذهبی و گستردگی بیش از حد سیستان و بلوچستان، بخش آموزش و پرورش در این استان نیازمند نگاه ویژه و حمایت مسئولان است.