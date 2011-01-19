تکیه بر ارزشهای دینی در مراکز روان درمانی زندانها اصل راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، غلامعلی افروز عصر سه شنبه در بازدید از مراکز روان درمانی اداره زندان های زاهدان اظهار داشت: مشاوران و مددکاران مراکز روان درمانی با توسل به این اصل مهم زودتر و بهتر به هدف مطلوب برای ایجاد این مراکز که همانا توانبخشی روانی و اصلاح رفتار مددجویان است خواهند رسید.

وی گفت: توانبخشی روانی مددجویان هدف اصلی ایجاد مراکز روان درمانی در زندانها و مهمترین اصل در بازتوانی و توانبخشی مددجویان، تکریم شخصیت زندانیان و عزت نفس و حفظ کرامت انسانی زندانیان است.

وی افزود: با توجه به تعامل مراکز علمی و دانشگاهی با زندانها بهره مندی و استفاده از علم و دانش و تجربه اساتید دانشگاهی در مراکز روان درمانی زندانها نتایج مثبتی برای اصلاح رفتار و بهبود بهداشت روانی مددجویان دارد.

رئیس نظام روانشناسی و مشاوره کشور بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته با گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای همکاری در مرکز روان درمانی زندان زاهدان و اجرای تست های روانشناختی در این مرکز به زودی مرکز روان درمانی اداره زندان زاهدان تبدیل به یک مرکز موفق و الگو در فرایند اصلاح رفتار و بهداشت روانی مددجویان زندانها می شود.

معاون سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به راه اندازی مرکز روان درمانی زندان زاهدان گفت: این مرکز بعنوان اولین مرکز روان درمانی در سطح زندانهای استان است و راه اندازی آن به منظور اجرای برنامه های ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر سازمان زندانهای کشور است.

ناصر سلیمانی اظهار داشت: هدف و اصل اساسی و کلیدی ایجاد مرکز شناسایی مددجویان نیازمند خدمات رسانی و خدمات روان درمانی، توانبخشی، اصلاح و بهبود رفتار مددجویان و بستر سازی برای بازگشت سعادتمندانه و سالم آنان به جامعه است.