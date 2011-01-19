ناوگان حمل و نقل سیستان و بلوچستان بازسازی می شود

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: به منظور اجرای طرح نوسازی ناوگان مسافری استان پرداخت تسهیلات به مینی بوس های فرسوده و بالای 30 سال کارکرد، از طریق بانک های عامل آغاز شد.

وی گفت: بانک صادرات و شرکت واسپاری سپهر پارس به عنوان عامل اجرایی این بانک مسئول پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند.

وی افزود: تسهیلات پرداختی به ناوگان مذکور شامل 80 میلیون ریال کمک بلا عوض، 200 میلیون ریال تسهیلات بانکی، 30 میلیون ریال ارزش اسقاط خودروی فرسوده است که از سوی دولت برای نوسازی مینی بوسهای فرسوده با هدف قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان بیان داشت: کاهش مصرف سوخت و افزایش رضایت مسافران از مزایای نوسازی ناوگان مینی بوس رانی استان است.

وی گفت: اکنون 234 دستگاه مینی بوس فرسوده بالای 30 سال کارکرد در استان وجود دارد که دارندگان این ناوگان باید برای معرفی به شرکت فوق به انجمن صنفی رانندگان اتوبوس زاهدان مراجعه کنند.

مجرد افزود: در زمینه اعمال محدودیتهای تردد برای مینی بوسهای فرسوده، در مرحله نخست از تردد مینی بوسهای بالای 30 سال عمر در مسیرهای بالای 100 کیلومتر جلوگیری می شود و در آینده نزدیک محدودیتهای دیگری نیز اعمال خواهد شد.