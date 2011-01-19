تقسیم اراضی کشاورزی بین وراث موجب ساخت و ساز غیرمجاز شده است

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در سال جاری 24 پروژه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با پیشرفت فیزیکی 70 درصد همراه بوده است.

پیشرفت 70 درصدی طرحهای جهاد کشاورزی دماوند

این مسئول با اشاره به برخی از طرحهای یاد شده عنوان کرد: از جمله این پروژه ها می توان به احداث کانال انتقال آب "جابان"، لوله گذاری آب "آیینه ورزان"، "اتابک بالا"، "زرین آباد"، "اسلام آباد"، "کوهان"، ساخت جاده بین مزارع "گرمابسرد"، "گندک"، "مراء"، "بلاغی"، ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی، بهبود و توسعه آبزی پروری آبهای داخلی، تولیدات دام و طیور، مبارزه با آفات، ارتقاء کیفیت محصولات صادراتی، افزایش تولید محصولات زراعی، افزایش تولید گل، گیاهان زینتی و دارویی، اصلاح و احیای باغات، تعمیر و تجهیز ساختمان اداری و مرکز خدمات و اجرای طرح خودکفایی گندم اشاره کرد.

وی پیرامون اجرای طرحهای بیمه جهاد کشاورزی دماوند در سال جاری خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان دماوند طی سال جاری در طرحهای بیمه ای خود پیشرفت مناسبی داشته است.

خلیلی ادامه داد: طی سال جاری و تا کنون دو هزار هکتار از باغات شهرستان دماوند، چهار هزار و 680 اصله درخت گردو، چهار هزار و 270 راس دام کوچک، دو هزار و 10 راس دام بزرگ و چهار هزار و 335 قطعه ماهی تحت پوشش بیمه جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

تغییر کاربری در چارچوب قانون کارکردی سودمند

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با بیان اینکه مسیرهای قانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی نامرغوب بسته نیست، گفت: در چارچوبهای قانونی می توان اراضی نامرغوب کشاورزی شهرستان دماوند را تغییر کاربری داد.

این مسئول بیان داشت: شهرداران می توانند با اطمینان از وجود مناطقی با خاک نامرغوب و یا اراضی دچار خشکسالی و طرح در کمیسیونهای ماده 13 شهرستان، تبصره پنج مسکن و شهرسازی استان و تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان از راه های قانونی طرح جامع شهری خود را به استان معرفی کرده و از این طریق به افزایش بافت شهری بپردازند.

وی پیرامون مزایای انجام راه کارهای قانونی افزایش بافت شهری خاطرنشان کرد: این نوع از افزایش بافت شهری در چارچوب قانون می تواند به افزایش درآمدهای قانونی شهرداری، حفظ خاک مرغوب کشاورزی، تجمیع مراکز مسکونی، افزایش ضریب امنیت در این نواحی و سهولت در اجرای طرحهای خدمات رسانی بینجامد.

تقسیم زمین بین وراث و افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز

حمیدرضا خلیلی از تخریب 12 سازه غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان دماوند خبر داد و افزود: در راستای جلوگیری از افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی دماوند دادستان این شهرستان، 30 دستور مجزا جهت تخریب سازه هایی با مشخصات مذکور را صادر نمود که از میان آنها 12 سازه غیرمجاز تخریب شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند ضمن برشمردن دلایل انجام ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند خاطرنشان کرد: از مهمترین دلایل مبادرت سودجویان به ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند می توان به وجود آب و هوایی مطبوع، ارزش پایین بهای زمین، تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر و کاهش مزیت نسبی کشاورزی در آن اشاره کرد.

این مسئول قانون تقسیم زمین بین وراث را موجب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و افزود: بر اساس قانون ارث، زمینهای کشاورزی در بین وراث تقسیم می شود در حالیکه کارکرد مذکور در دیگر کشورهای جهان انجام نگرفته و فروش یا مدیریت بر منابع درآمدی به صورت یکپارچه صورت می گیرد.

وی درخصوص عواقب منفی اجرای قانون یاد شده عنوان کرد: اجرای این قانون اراضی کشاورزی را بین وراث تقسیم کرده و این کوچک شدن به کاهش مزیت نسبی تولیدات کشاورزی، فروش زمین از روی ناچاری و احداث سازه های غیرمجاز می انجامد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

