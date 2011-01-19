مدرسه یخنوردی "میگون" شهرستان شمیرانات بازگشایی شد

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات اظهار داشت: با تلاش بی وقفه مسئولان و طی مراسمی مدرسه یخنوردی میگون بخش رودبارقصران شهرستان شمیرانات بازگشایی شد.

این مسئول ادامه داد: در مراسم یاد شده بخشدار رودبار قصران، اعضای شورای شهر اوشان، فشم، میگون، مسئولین شهرداری، نماینده فدراسیون کوهنوردی و تعداد قابل توجهی از مربیان، ورزشکاران و علاقه مندان به این رشته ورزشی حضور داشتند.

وی پیرامون ساعات برپایی این مدرسه عنوان کرد: درب مدرسه یخنوردی میگون پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعات ابتدایی صبح به روی علاقه مندان باز خواهد بود تا ورزشکاران بتوانند با هماهنگیهای لازم از این مکان ورزشی استفاده کنند.



بهره برداری از راهدارخانه شمشک





لاریجانی با اشاره به احداث راهدارخانه "شمشک" نیز خاطرنشان کرد: در راستای افزایش خدمات راهداری طی روزهای سرد زمستان، راهدارخانه شمشک در این محور از شهرستان شمیرانات احداث شد.



فرماندار شهرستان شمیرانات افزود: با توجه به شرایط خاص جوی شمیرانات و لزوم استقرار شبانه روزی راهداران در محورهای این شهرستان بخصوص در منطقه شمشک، اداره کل راه و ترابری استان تهران در سال جاری با اختصاص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال تصمیم به احداث راهدارخانه چند منظوره شمشک گرفت که خوشبختانه این مرکز پراهمیت در دیماه سال جاری به بهره برداری رسید.

این مسئول درخصوص مزایای مرکز فوق اظهار داشت: این راهدارخانه می تواند در مواقع ضروری علاوه بر استقرار عوامل راهداری و پوشش مناسب عملیاتهای مورد نیاز در محور شمشک شمیرانات، خدمات مناسب شرایط زمستانی را نیز به هموطنان ارائه دهد.

وی درباره امکانات این مرکز راهداری خاطرنشان کرد: مرکز استقرار عوامل راهداری با زیربنایی نزدیک به 200 مترمربع به سامانه های گرمایشی و تجهیزات مورد نیاز از قبیل برق اضطراری تجهیز شده است.



محمد لاریجانی بیان داشت: ازدیگر امکانات این مرکز می توان به احداث آشیانه ماشین آلات با سیستم گرمایشی، دیواره سرامیکی ضد اسید، درب خودکار با هدف نگهداری مطلوب از وسائط نقلیه در فصل زمستان، وجود انبار نمک با ظرفیت دست کم سه هزار تن و افزایش کارایی نمک پاشهای مکانیزه اشاره کرد.



شمیرانات از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.