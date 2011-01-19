مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :

رئیس کل بانک مرکزی از آماده شدن طرح تحول بانکی خبر داد: تغییر سود وام و سپرده بانکی در سال آینده

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر تداوم استقلال بانک مرکزی: انتخاب، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر عهده رئیس جمهور است

از اول بهمن ماه صورت می گیرد؛ شارژ 60 لیتر بنزین 400 تومانی در کارت ها

تفاهم:

رئیس کل بانک مرکزی: طرح تحول بانکی آماده شد

بانک مرکزی قیمت های جدید را اعلام کرد

حفظ سهمیه بنزین خودروهای شخصی در بهمن



جام جم :

مردم تونس کابینه جدید را نمی پذیرند

نرخ سود بانکی تغییر می کند

وعده سازمان سنجش برای کاهش نگرانی های آزمون دکتری

قطبی: هر حریفی را شکست می دهیم

جوان:

بمب ساعتی تونس پشت دروازه های قاهره و صنعا

ایران در اوج قدرت سیاسی به مذاکرات استانبول می رود

استرالیا در انتظار تیم دوم گروه 4؛ کره جنوبی حریف ایران در یک چهارم نهایی



حمایت:

تقدیر مجلس از قاطعیت دستگاه قضا

اعلام سهمیه بنزین بهمن ماه

رئیس جمهور: فرهنگ، حلقه اصلی پیوند ملت ها و انسان هاست



خراسان:

در پی اعتراض مجلس؛ امارات عقب نشینی کرد، لاریجانی به نشست ابوظبی رفت

ادامه اعتراض های مردمی پس از معرفی دولت موقت تونس

با تصویب لایحه بیمه زنان سرپرست خانوار و از محل منابع هدفمندی یارانه ها؛ 650 هزار نفر از مددجویان و زنان سرپرست خانوار به زودی بیمه اجتماعی می شوند



دنیای اقتصاد:

جزئیات سهمیه های بنزین و گازوئیل از ماه آینده اعلام شد؛ حذف سوخت ارزان از اول بهمن

موضع آقای رئیس کل در خصوص استقلال بانک مرکزی

افزایش معاملات پیش فروش در بازار مسکن



شرق:

رهبر معظم انقلاب: دفاع از دوستان خطاکار هم حزب، بدبخت کردن اوست

نگرانی شورای شهر از کیفیت بنزین

نامه مدیری به مردم درباره سی دی "بمب خنده"



قدس:

حضور مشروط لاریجانی در اجلاس ابوظبی

تراژدی دیگری در راه است؛ احتمال قطع 5 هزار درخت با ساخت جاده جدید علی آباد- شاهرود

بانک مرکزی منتشر کرد؛ فهرست تغییر قیمت ها یک ماه پس از هدفمندی



فرهیختگان:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: سهم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مایه مباهات است

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: طراحی و ساخت 12 بیمارستان در دانشگاه آزاد

تداوم ناآرامی ها در تونس



کیهان:

با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛ حمایت نمایندگان مجلس از برخورد قاطع قوه قضائیه با اوباش

رویانیان اعلام کرد: 60 لیتر بنزین 400 تومانی سهمیه بهمن ماه

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: رئیس جمهور مسئول انتخاب، نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی شد