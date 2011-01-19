مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :
رئیس کل بانک مرکزی از آماده شدن طرح تحول بانکی خبر داد: تغییر سود وام و سپرده بانکی در سال آینده
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر تداوم استقلال بانک مرکزی: انتخاب، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر عهده رئیس جمهور است
از اول بهمن ماه صورت می گیرد؛ شارژ 60 لیتر بنزین 400 تومانی در کارت ها
تفاهم:
رئیس کل بانک مرکزی: طرح تحول بانکی آماده شد
بانک مرکزی قیمت های جدید را اعلام کرد
حفظ سهمیه بنزین خودروهای شخصی در بهمن
رئیس کل بانک مرکزی: طرح تحول بانکی آماده شد
بانک مرکزی قیمت های جدید را اعلام کرد
حفظ سهمیه بنزین خودروهای شخصی در بهمن
جام جم :
مردم تونس کابینه جدید را نمی پذیرند
نرخ سود بانکی تغییر می کند
وعده سازمان سنجش برای کاهش نگرانی های آزمون دکتری
قطبی: هر حریفی را شکست می دهیم
جوان:
بمب ساعتی تونس پشت دروازه های قاهره و صنعا
ایران در اوج قدرت سیاسی به مذاکرات استانبول می رود
استرالیا در انتظار تیم دوم گروه 4؛ کره جنوبی حریف ایران در یک چهارم نهایی
بمب ساعتی تونس پشت دروازه های قاهره و صنعا
ایران در اوج قدرت سیاسی به مذاکرات استانبول می رود
استرالیا در انتظار تیم دوم گروه 4؛ کره جنوبی حریف ایران در یک چهارم نهایی
حمایت:
تقدیر مجلس از قاطعیت دستگاه قضا
اعلام سهمیه بنزین بهمن ماه
رئیس جمهور: فرهنگ، حلقه اصلی پیوند ملت ها و انسان هاست
خراسان:
در پی اعتراض مجلس؛ امارات عقب نشینی کرد، لاریجانی به نشست ابوظبی رفت
ادامه اعتراض های مردمی پس از معرفی دولت موقت تونس
با تصویب لایحه بیمه زنان سرپرست خانوار و از محل منابع هدفمندی یارانه ها؛ 650 هزار نفر از مددجویان و زنان سرپرست خانوار به زودی بیمه اجتماعی می شوند
دنیای اقتصاد:
جزئیات سهمیه های بنزین و گازوئیل از ماه آینده اعلام شد؛ حذف سوخت ارزان از اول بهمن
موضع آقای رئیس کل در خصوص استقلال بانک مرکزی
افزایش معاملات پیش فروش در بازار مسکن
شرق:
رهبر معظم انقلاب: دفاع از دوستان خطاکار هم حزب، بدبخت کردن اوست
نگرانی شورای شهر از کیفیت بنزین
نامه مدیری به مردم درباره سی دی "بمب خنده"
قدس:
حضور مشروط لاریجانی در اجلاس ابوظبی
تراژدی دیگری در راه است؛ احتمال قطع 5 هزار درخت با ساخت جاده جدید علی آباد- شاهرود
بانک مرکزی منتشر کرد؛ فهرست تغییر قیمت ها یک ماه پس از هدفمندی
فرهیختگان:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: سهم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مایه مباهات است
معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: طراحی و ساخت 12 بیمارستان در دانشگاه آزاد
تداوم ناآرامی ها در تونس
آیت الله هاشمی رفسنجانی: سهم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مایه مباهات است
معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: طراحی و ساخت 12 بیمارستان در دانشگاه آزاد
تداوم ناآرامی ها در تونس
کیهان:
با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛ حمایت نمایندگان مجلس از برخورد قاطع قوه قضائیه با اوباش
رویانیان اعلام کرد: 60 لیتر بنزین 400 تومانی سهمیه بهمن ماه
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: رئیس جمهور مسئول انتخاب، نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی شد
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