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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۸

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه 29 دی ماه به این شرح است.

ایران :
رئیس کل بانک مرکزی از آماده شدن طرح تحول بانکی خبر داد: تغییر سود وام و سپرده بانکی در سال آینده
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر تداوم استقلال بانک مرکزی: انتخاب، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر عهده رئیس جمهور است
از اول بهمن ماه صورت می گیرد؛ شارژ 60 لیتر بنزین 400 تومانی در کارت ها

تفاهم:
رئیس کل بانک مرکزی: طرح تحول بانکی آماده شد
بانک مرکزی قیمت های جدید را اعلام کرد
حفظ سهمیه بنزین خودروهای شخصی در بهمن

جام جم :
مردم تونس کابینه جدید را نمی پذیرند
نرخ سود بانکی تغییر می کند
وعده سازمان سنجش برای کاهش نگرانی های آزمون دکتری
قطبی: هر حریفی را شکست می دهیم
 
جوان:
بمب ساعتی تونس پشت دروازه های قاهره و صنعا
ایران در اوج قدرت سیاسی به مذاکرات استانبول می رود
استرالیا در انتظار تیم دوم گروه 4؛ کره جنوبی حریف ایران در یک چهارم نهایی

حمایت:
تقدیر مجلس از قاطعیت دستگاه قضا
اعلام سهمیه بنزین بهمن ماه
رئیس جمهور: فرهنگ، حلقه اصلی پیوند ملت ها و انسان هاست

خراسان:
در پی اعتراض مجلس؛ امارات عقب نشینی کرد، لاریجانی به نشست ابوظبی رفت
ادامه اعتراض های مردمی پس از معرفی دولت موقت تونس
با تصویب لایحه بیمه زنان سرپرست خانوار و از محل منابع هدفمندی یارانه ها؛ 650 هزار نفر از مددجویان و زنان سرپرست خانوار به زودی بیمه اجتماعی می شوند

دنیای اقتصاد:
جزئیات سهمیه های بنزین و گازوئیل از ماه آینده اعلام شد؛ حذف سوخت ارزان از اول بهمن
موضع آقای رئیس کل در خصوص استقلال بانک مرکزی
افزایش معاملات پیش فروش در بازار مسکن
 
شرق:
رهبر معظم انقلاب: دفاع از دوستان خطاکار هم حزب، بدبخت کردن اوست
نگرانی شورای شهر از کیفیت بنزین
نامه مدیری به مردم درباره سی دی "بمب خنده"

 قدس:
حضور مشروط لاریجانی در اجلاس ابوظبی
تراژدی دیگری در راه است؛ احتمال قطع 5 هزار درخت با ساخت جاده جدید علی آباد- شاهرود
بانک مرکزی منتشر کرد؛ فهرست تغییر قیمت ها یک ماه پس از هدفمندی
 
فرهیختگان:
آیت الله هاشمی رفسنجانی: سهم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مایه مباهات است
معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد: طراحی و ساخت 12 بیمارستان در دانشگاه آزاد
تداوم ناآرامی ها در تونس

کیهان:
با صدور بیانیه ای صورت گرفت؛ حمایت نمایندگان مجلس از برخورد قاطع قوه قضائیه با اوباش
رویانیان اعلام کرد: 60 لیتر بنزین 400 تومانی سهمیه بهمن ماه
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: رئیس جمهور مسئول انتخاب، نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی شد
کد مطلب 1235522

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