موج سرما کردستان را در برگرفت/ سقز به منهای 27 درجه رسید

محمد طالب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: بعد از بارش نسبتا مناسب طی روزهای شنبه و یکشنبه در استان کردستان، از روز دوشنبه موج سرما سراسر این استان را در بر گرفته و باعث یخبندان شدید در کردستان شده است.

وی ادامه داد: این موج جدید سرما در استان کردستان که در سال جاری بی سابقه بوده است، تقریبا سراسر استان را در بر گرفته ولی این پدیده در شهر سقز خیلی بیشتر از سایر نقاط کردستان خود را نشان داده است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان دمای هوا در شهر سقز را طی شب گذشته منهای 27 درجه عنوان کرد و افزود: در سایر نقاط استان کردستان از جمله دیواندره، بیجار و زرینه اوباتو نیز دمای هوا به منهای 20 درجه کاهش پیدا کرده و باعث یخبندان شدید شده است.

حیدری گفت: با توجه به شرایط فعلی استان کردستان یکی از سردترین استان های غرب کشور به شمار می رود و این روند تا روز پنج شنبه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: در روز جمعه پدیده جوی سرمای هوا از استان کردستان عبور خواهد کرد و دمای هوا نیز چند درجه ای گرمتر می شود تا اینکه بار دیگر سیستمی بارش زا در روزهای پایانی هفته آینده سراسر استان را در بر خواهد گرفت.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان خاطرنشان کرد: نقشه های پیش بینی نشان می دهد که روزهای پنج شنبه و جمعه هفته آینده بارش موثری را در استان کردستان خواهیم داشت.