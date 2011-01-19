صلاح گلمحمدی مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صلاح گلمحمدی که تا ماه گذشته به عنوان مدیر صندوق مهر امام رضا (ع) در استان کردستان فعالیت می کرد، با صدور حکمی از سوی رئیس صندوق مهر امام رضا (ع) کشور، به عنوان مدیر جدید صندوق استان آذربایجان غربی منصوب شد.

صلاح گلمحمدی نزدیک به چهار سال مدیریت صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان را عهده دار بود و از روز دوشنبه نیز با دریافت حکم جدید، مدیریت صندوق در استان آذربایجان غربی را عهده دار خواهد شد.

گلمحمدی از نیروهای بومی استان کردستان است که پیش از مدیریت صندوق مهر امام رضا (ع) کردستان، در موسسات پولی و مالی در این استان فعالیت کرده بود.