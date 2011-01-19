"سندباد"؛ ماجراهای عجیب و غریب در بغداد

به گزارش خبرنگار مهر، دوران کودکی از تاثیرگذارترین و تعیین کننده‌ترین دوران عمر هر فرد است. دورانی که خوب، بد، زشت و زیبا زندگی آینده تمام کودکان را رقم می‌زند، به همین علت رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه ارتباط جمعی باید به این دوران توجه ویژه داشته باشند.



اکنون که به دوران کودکی همنسلان‌مان نگاه و برنامه‌های تلویزیون آن زمان را با برنامه‌هایی که امروز برای بچه‌ها پخش می‌شود، مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که شاید از لحاظ فرم در این برنامه‌ها تفاوت و گاهی پیشرفت حاصل شده باشد، ولی عشق و علاقه‌ای که در آن دوران و در برنامه‌ها دیده می‌شد، اکنون آشکارا کمتر شده است.





یعنی نسل اول و دوم پس از پیروزی انقلاب، در دورانی که تلویزیون فقط دو شبکه یک و دو را داشت و برنامه‌ها هنوز شبانه‌روزی نشده بود، همه دلخوشی‌مان تماشای کارتون‌های برنامه کودک بود. حالا که سال‌هاست دیگر خبری از سندباد، حنا، پسر شجاع، بل و سباستین و ... نیست، یادآوری آن روزها شاید تنها دلخوشی ما در نسل دیجیمون‌ها و دوقلوهای افسانه‌ای باشد.



به نظر می رسد کودکان امروز چه به لحاظ تولیدات داخلی و به چه لحاظ انیمیشن‌های خارجی خریداری شده نسبت به نسل‌های گذشته نیاز روحی شان تامین نمی‌شود و بعید است خاطرات خوش همانند آنچه نسل دوم از دوران کودکی خود به یادگار دارد برای آینده خود به یادگار ببرند.



یادآوری خاطرات دوران کودکی و نوجوانی‌مان را با مجموعه به یادماندنی "سندباد" آغاز می‌کنیم. سندباد نیاز به معرفی ندارد. آنقدر ماجراجویی‌های عجیب و غریبش و دوستیش با علی بابا و علاءالدین ماندگار ماندند که کمتر کسی پیدا می‌شود که سندباد را نشناسد.

نکته جالب در مورد سندباد این است که از کتاب‌های هزار و یکشب که در اصل ایرانی است اقتباس شده، ولی چون داستان در شهر بغداد که آن زمان جزء ایران بوده می‌گذرد؛ همه فکر می‌کنند داستان‌هاعربی هستند. سندباد محصول کشور ژاپن است که سال ۱۹۷۵ به کارگردانی فومیو کوروکاوا و هیکو اکازاکی ساخته شده است. از مشهورترین قسمت‌های سنباد می‌توان به سرزمین آدم کوچولوها، راز شیلا، غول کوهستان‌ها، قالیچه پرنده، جزیره متحرک، راهزن‌ها و… اشاره کرد.

ناصر ممدوح مدیر دوبلاژ: کارتون "سندباد" محبوبیت زیادی میان کودکان داشت

ناصر ممدوح، مدیر دوبلاژ و گوینده نریشن‌ کارتون "سندباد" درباره مدیریت دوبلاژ این کارتون به خبرنگار مهر گفت: بیش از 30 سال از دوبله این اثر می‌گذرد و یادآوری خاطرات کار دشواری است. به یاد دارم در آن سال‌ها در کنار مدیریت دوبلاژ فیلم‌های سینمایی، کارتون هم دوبله می‌کردم. دوبله کارتون لذت‌بخش است و جزو کارهای ارزشمند محسوب می‌شود. به یاد دارم "سندباد" جزو کارتون‌های محبوب بچه‌ها بود و مرتب درباره آن صحبت می‌کردند.

وی درباره جایگاه مدیریت دوبلاژ این کارتون نسبت به دیگر کارهایی که انجام داده، گفت: دوبله هر اثری جذابیت خودش را دارد، ولی وقتی می‌دیدم بچه‌ها با علاقه این کارتون را تماشا می‌کنند، مسلماً برای من هم دیدن این صحنه شیرین بود. البته دوبله کارتون و فیلم سینمایی هر کدام جایگاه خودشان را دارند و تفاوتی ندارد. فقط دوبلور برای دوبله کارتون تیپ‌‌گویی می‌کند. در مجموع دوبله هر اثری حال و هوای خودش را دارد.

این مدیر دوبلاژ درباره خاطراتش از زنده‌یاد مهدی آژیر گوینده شیلا (مرغ مینا) گفت: خدا مهدی آژیر را رحمت کند. او یکی از گویندگان برجسته بود و با وسواس زیادی کارش را انجام می‌داد. مرحوم آژیر به کارش اشراف زیادی داشت و آن را می‌شناخت. همکاری در کنار او و دیگر همکاران لذت‌بخش بود. در این کارتون خانم امیریان گوینده سندباد، مرتضی احمدی گوینده بابا علاء‌الدین و ظفر گرایی هم گوینده علی بابا بود. گویندگان برای دوبله این اثر زحمت زیادی کشیدند.

ممدوح در پاسخ به این سئوال که چرا خودتان جای یکی از شخصیت‌ها صحبت نکردید و فقط نریشن خلاصه‌های هر قسمت را گفتید؟ توضیح داد: (باخنده) وقتی همکاران خوب و برجسته من هستند، چرا من باید صحبت کنم. علاوه بر آن نقشی هم برای من نبود. مهم این است این کارتون با زحمات دوستانم محبوب کودکان شد.

ناهید امیریان گوینده: شجاعت و جسارت "سندباد" را خیلی دوست داشتم

ناهید امیریان، گوینده "سندباد" درباره دوبله این کارتون به خبرنگار مهر گفت: در طول این سال‌ها در کارتون‌های زیادی صحبت کردم و کارتون "سندباد" را 34 سال پیش دوبله کردیم. به یاد دارم وقتی گویندگی شخصیت "سندباد" به من سپرده شد، خیلی با علاقه این کار را انجام دادم، چرا که شجاعت و جسارت این شخصیت را دوست داشتم و خودم را در شخصیت سندباد می‌دیدم.

وی در ادامه افزود: در گذشته کارتون‌های قشنگی خریداری می‌شد و دوبله آن هم جذابیت زیادی داشت. الان مثل گذشته نیستم و همه انیمیشن‌ها کامپیوتری شدند. البته دوبلورها زحمت خودشان را می‌کشند، اما عواطف در انیمیشن‌های امروزی کمرنگ شده است.

گوینده "سندباد" درباره خاطراتش در زمان دوبله این کارتون گفت: زمانی که این کارتون را دوبله می‌کردم 23 یا 24 ساله و منتظر فرزند دوم بودم. اصلاً دوبله این کارتون با توجه به وضعیتم مشکل نبود. من از پنج سالگی وارد کار دوبله شدم و از همان زمان تاکنون در دوبله آثار زیادی حضور داشتم. همیشه با عشق و علاقه کارم را انجام دادم و هرگز خسته نشدم. دوبله همه کارها چه فیلم و چه کارتون برایم جذابیت خود را دارد و تفاوتی ندارد، چرا که همیشه با تمام توانم کار می‌کنم و هرگز در کارم کم نگذاشتم.

مرتضی احمدی گوینده: قصه کارتون "سندباد" برای کودکان و بزرگسالان شیرین بود

مرتضی احمدی گوینده نقش بابا علاءالدین در کارتون "سندباد" درباره جذابیت‌های دوبله این کارتون به خبرنگار مهر گفت: آنچه من را برای دوبله این کار جذب کرد، قصه شیرین و جذاب آن بود. معمولاً وقتی بچه‌ها شنونده یک قصه شیرین باشند با آن ارتباط برقرار می‌کنند و برایشان لذت‌بخش است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه دیگر کارتون‌ها جذابیت قبل را ندارند. دوستانی که مسئول خرید کارتون‌ها هستند باید در این باره دقت بیشتری داشته باشند و کارتون‌هایی خریداری کنند که قصه آن برای بچه‌ها شیرین باشد. به یاد دارم وقتی گویندگی نقش بابا علاء‌الدین را انجام می‌دادم، نه تنها با او همذات‌پنداری می‌کردم، بلکه ویژگی‌های او را در خودم می‌دیدم.

این گوینده خاطرنشان کرد: وقتی بچه‌ها را می‌دیدم که با علاقه کارتون "سندباد" را می‌بینند و با آن احساس نزدیکی می‌کنند، خوشحال می‌شدم. واقعاً "سندباد" جزو کارتون‌های خوب تلویزیون بود و به زیبایی هم دوبله شده بود.

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گزارش: فاطمه عودباشی