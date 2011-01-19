  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

آموزش و پرورش جوابگوی نیازهای تربیتی دانش آموزان نیست

آموزش و پرورش جوابگوی نیازهای تربیتی دانش آموزان نیست

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت: سیستم فعلی آموزش و پرورش جوابگوی نیازهای تربیتی دانش آموزان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مهدی نوید سه شنبه شب در جلسه مدیران مدارس متوسطه نظری خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهار داشت: وزارت آموزش وپرورش کشور به دنبال تحولی بنیادین در آموزش وپرورش است تا آموزشی متناسب با نیازهای زمان، باورهای دینی و پاسخگوی نیازهای جامعه به دانش آموزان ارائه دهد.

وی تصریح کرد: وزارت آموزش وپرورش در راستای رسیدن به این تغییر سند تحول آموزش وپرورش را به مدت پنج سال با کارشناسی 600 نفر طراحی کرد و در این سند 154 راهکار ارائه و 70 پروژه تحقیقاتی صورت گرفت.

وی افزود: این سند در شورای عالی آموزش وپرورش کشور تصویب شده و تا پایان سال 89 نیز این سند در شورای عالی انقلاب کشور تصویب می شود.

وی ادامه داد: ازجمله تغییرات در سیستم آموزش و پرورش حذف مقطع پیش دانشگاهی به دلیل ناکار آمدی آن بود و نظام آموزش و پرورش به دو دوره شش ساله تبدیل شد که شامل شش سال ابتدایی، سه سال مقطع راهنمایی و سه سال مقطع دبیرستان است.

وی حاکمیت این تحول بنیادین را رویکرد فرهنگی، تربیتی عنوان کرد و افزود: آموزش در بستر فرهنگ معنا پیدا می کند و تمام تصمیم گیریها و اقدامات آموزش و پرورش باید در این سند توجیه فرهنگی داشته باشد.

دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش وپرورش خاطر نشان کرد: مدیران مدارس نیز در راستای رسیدن به اهداف این سند باید به جای نگاه آموزشی به فعالیتهای دانش آموزان نگاهی پرورشی و تربیتی داشته باشند.

وی اظهار داشت: اگر اقدامات و فعالیتهای سیستم آموزش و پرورش کشور تربیتی و آموزشی و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی نباشد و سیستمی تنها آموزشی باشد آموزش و پرورش نا کارآمدی خواهیم داشت.

نوید همچنین از وضعیت آموزش و پرورش خراسان شمالی ابراز خرسندی کرد و گفت: گزارش عملکردهای آموزش و پرورش استان در این چند سال نشان دهنده پیشرفت آموزش و پرورش استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: آموزش وپرورش استان در راستای رسیدن به سند تحول آموزش و پرورش سیاستهای آموزشی خود را توجه به مسایل  فرهنگی و تربیتی دانش آموزان تدوین کرده است.

محمد وحیدی اظهار داشت: بیش از 50 درصد از برنامه های آموزش و پرورش استان رویکرد فرهنگی، تریتی دارند و سعی شده است که کیفیت برنامه ها مورد توجه قرار بگیرد.
کد مطلب 1235528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها