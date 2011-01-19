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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

برنامه "ققنوس" اشعار هوشنگ ابتهاج را بررسی می‌کند

برنامه "ققنوس" اشعار هوشنگ ابتهاج را بررسی می‌کند

برنامه زنده "ققنوس" رادیو فرهنگ پنجشنبه 30 دی به بررسی اشعار هوشنگ ابتهاج و همچنین شعرخوانی وی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، برنامه "ققنوس" کاری از گروه فرهنگ و ادب است که پنج‌شنبه ساعت 14:30 اشعار هوشنگ ابتهاج (ه.ا.سایه)  با حضور علیرضا طبایی و مرتضی امیری اسفندقه، شاعرانی از دو نسل متفاوت تحلیل و بررسی می‌شود.
 
پخش شعرخوانی ابتهاج با صدای وی از دیگر بخش‌های ویژه برنامه ققنوس است. برنامه "ققنوس" همچنین ترانه‌هایی را که تاکنون با شعر ابتهاج ساخته شده را برای علاقمندان معرفی می‌کند.
 
عوامل این برنامه رادیویی عبارتند از محمد سعید میرزایی: کارشناس، مرتضی صداقتگو: سردبیر و تهیه‌کننده، ضیاءالدین خالقی: نویسنده و سکینه ارجمندی گوینده.
کد مطلب 1235532

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