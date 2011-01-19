تیم کاراته صدرا در غیاب مدیرعامل و سرپرست به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین‌المللی کاراته فرانسه طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در پاریس برگزار شد و تیم اعزامی ایران در این رقابت‌ها به یک مدال طلا و یک نقره دست پیدا کرد.

پیام مرادی، عضو تیم کاراته صدرا که برای شرکت در این مسابقات به پاریس رفته بود ، بدون اطلاع مسئولان تیم هتل را ترک و ناپدید شد که همین مسئله عملکرد خوب دیگر کاراته کاهای این تیم را تحت تاثیر قرار داد.

در حالیکه پیش بینی می شد مسئولان باشگاه صدرا به دنبال رفع این مشکل باشند، خود راهی اسپانیا شده و تیم را در سفر به تهران همراهی نکردند. قبادیان مدیر باشگاه و عابدی سرپرست تیم از فرانسه راهی اسپانیا شدند تا رقابت‌های "وسکوال" را تماشا کنند!

سیروس یزدانی نایب رئیس فدراسیون در این مورد به خبرنگار مهر گفت: مسئولان تیم صدرا تنها مجوز حضور در رقابت‌های فرانسه را از شورای برون مرزی اخذ کرده بودند. مدیرعامل باشگاه و سرپرست تیم کاراته صدرا کاراته‌کایی همراه نداشتند که بخواهند در تورنمنت اسپانیا حضور پیدا کنند.

وی در مورد آگاهی مسئولان از ناپدید شدن مرادی گفت: از طریق سفارت ایران در پاریس این موضوع را به اطلاع وزارت امور خارجه رسانده و مسئولان سازمان تربیت بدنی و حراست نیز گزارش موضوع را دریافت کرده‌اند.