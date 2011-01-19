مدیرکل صدا و سیمای البرز معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج با استان شدن البرز یکی از مهمترین مطالبات ساکنان این استان راه اندازی سیمای استانی بود که با توجه به پیگیریهای استاندار و نیز تصویب اعتبار برای راه اندازی این شبکه در سفر استانی دولت به البرز مقدمات اولیه راه اندازی سیمای البرز فراهم شده است.

اگرچه راه اندازی کامل شبکه نیازمند طی زمان و آماده ساختن زیرساختهای مناسب و تجهیزات لازم است اما معرفی مدیرکل این اداره کل مهم استان البرز می تواند زمینه سرعت بخشی به مراحل فوق را تسهیل کند.

از همین رو رضا علم الهدی با حکم رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان اولین مدیر کل صدا و سیمای البرز معرفی شده است.

وی دارای کارشناسی ارشد مدیریت رسانه است و پیش از این مدیرکل اطلاعات و اخبار استان‌های معاونت سیاسی رسانه ملی بوده است.

همچنین مدیر کلی مراکز استانی یزد، آبادان و خوزستان از جمله سوابق قبلی مدیرکل صدا و سیمای استان البرز به شمار می رود.