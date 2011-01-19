تیم ملی کاراته آمریکا برای حضور در جام ولایت اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته جام ولایت سیام بهمن و اول اسفند در تهران برگزار خواهد شد و تیم کاراته آمریکا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده است. پیش از این تیمهایی از صربستان، بلژیک، هنگ کنگ و آذربایجان برای شرکت در جام ولایت اعلام آمادگی کرده بودند.
مسئولان فدراسیون کاراته آمریکا همچنین از تیم ملی ایران دعوت کردهاند تا برای حضور در رقابتهای بینالمللی این کشور که خردادماه برگزار خواهد شد به آمریکا سفر کند. مسئولان فدراسیون کاراته هنوز به این دعوتنامه پاسخی ندادهاند.
حضور تیمهایی از کشورهای آمریکا، صربستان، بلژیک و هنگ کنگ در جام ولایت در حالی اعلام می شود که مسئولان فدراسیون اعلام کردهاند در صورت نیامدن تیمهای مطرح دنیا زمان برگزاری این رقابتها را تغییر خواهند داد.
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